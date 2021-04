Muere el papá del cantante Carlos Vives

Luis Aurelio Vives Echeverría, padre del cantante colombiano Carlos Vives, falleció este lunes 5 de abril a los 91 años en Santa Marta, según dieron a conocer algunos familiares del cantante.

Se ha resaltado en información preliminar, que el padre del artista colombiano estuvo acompañado antes de su deceso por su familia y especialistas que estaban a cargo de su cuidado.

Esta lamentable noticia fue confirmada por uno de sus cuatro hijos, Juan Enrique, además de pronunciarse sobre el lamentable hecho, le envió un sentido mensaje de agradecimiento.

Papá, gracias, solo gracias. En deuda para siempre, sé que estás con Dios porque te lo mereces. Te quiero hoy, mañana y siempre. Nos volveremos a ver. Vuela alto, papá.

Por su parte el artista colombiano por fin rompió el silencio sobre la muerte de su progenitor, por lo que atreves de su Instagram, le envió un emotivo mensaje de despedida a su papá.

La despedida de Carlos Vives a su padre

El intérprete colombiano escribió en honor al señor Luis Aurelio, quien se desempeñó la mayor parte de su vida como médico otorrinolaringólogo, se reflejan versos de agradecimiento y tristeza por la partida de su padre.

“Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela, Elena, para los pesebres vivos”.

Carlos vives continuo: Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el ‘Nene Chu y más adelante, el cantante de vallenatos y cumbia aseguró que, sin su padre, se volverá a sentir desamparado y que se le parte el alma por la pérdida de su progenitor.

“Hoy lunes de Pascua se me fue mi papá”.

Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo…

“Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado”.

Cabe destacar que en las redes sociales se publicaron numerosos mensajes de condolencias y solidaridad con Carlos Vives, incluso el presidente Iván Duque publicó un trino donde daba las condolencias al cantante samario por su perdida.

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Google News y mantente informado.