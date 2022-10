Muere el padre del hijo de Martha Figueroa

Se ha dado a conoecer recientemente que Martha Figueroa, famosa periodista de 56 años de edad, está de luto, pues murió Luis Carlos Tovar Gutiérrez, su ex esposo y padre de su hijo Alex Figueroa, de 27 años.

La noticia fue dada a conocer por Jorge Carbajal en su programa de YouTube “En Shock”, donde señaló que Luis Carlos Tovar Gutiérrez murió la tarde del lunes 24 de octubre, sin que hasta el momento se conozcan las causas de su deceso.

Así compartieron la noticia de la muerte del ex de Martha Figueroa: “Hace unas horas, lamentablemente perdió la vida quien fuera esposo de Martha Figueroa y papá de su hijo Alex, lamentablemente perdió la vida muy joven el señor… era un señor como muy serio, pero al mismo tiempo muy respetuoso y divertido… nos enteramos de que lamentablemente perdió la vida no sé qué fue lo que pasó, no sé si estaba enfermo o no sé qué pasó”.

El exesposo de Martha Figueroa

Martha Figueroa y su hijo

Hay que recordar que Martha Figueroa y Luis Carlos Tovar Gutiérrez estuvieron casados más de 10 años, Jorge Carbajal señaló que el ex esposo de Martha Figueroa, quien durante años trabajó como ingeniero de sonido de artistas como Menudo, Joaquín Sabina, Luis Miguel, entre otros, sería velado en una funeraria de Tlalpan y hasta el momento ni Martha Figueroa ni su hijo Alex Figueroa han hecho algún pronunciamiento sobre la muerte de Luis Carlos Tovar Gutiérrez.

Si recordamos, en 2021, Martha Figueroa le dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda, a quien le platicó que se casó muy joven con Luis Carlos Tovar Gutiérrez, quien era mayor que ella por al menos 14 años.

Esta situación, comentó Martha Figueroa, fue una de las principales causas de su separación, ya que ella deseaba hacer muchas cosas que él ya había vivido, pues además ya había estado casado y tenía dos hijos. Martha Figueroa y Luis Carlos Tovar Gutiérrez duraron por lo menos 12 años casados, hasta que finalmente decidieron divorciarse.

Martha Figueroa fue allegada a Luis Carlos Tovar

Entre otros detalles se ha resaltado que Martha Figueroa dijo a Mara Patricia Castañeda que, pese a la separación, siempre consideró a Luis Carlos Tovar Gutiérrez como parte de su familia, porque es el padre de su hijo Alex y el único esposo que ha tenido:

“Nos llevamos bien, digo, ‘ay, me cae muy bien’, y luego ya al ratito digo, ‘no, ya me acordé, cada uo en su casa y Dios en la de todos, muy bien’, pero sí creo que seguimos siendo familia, hasta el hasta el fin de los tiempos, somos familia por Alex”, dijo la famoso y polémica Martha Figueroa.

