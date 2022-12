Muere el cantante Terry Hall

Terry Hall, vocalista de The Specials y ex miembro de Fun Boy Three and the Colourfield murió a los 63 años, confirmaron compañeros de la banda.

"Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento, luego de una breve enfermedad de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que ha producido este país", tuiteó la banda.

"Terry fue un esposo y padre maravilloso y una de las almas más amables, divertidas y genuinas. Su música y sus actuaciones encapsularon la esencia misma de la vida... la alegría, el dolor, el humor, la lucha por la justicia, pero sobre todo el amor.

"Todos los que lo conocieron y amaron lo extrañarán profundamente y dejará el regalo de su notable música y su profunda humanidad. Terry a menudo abandonaba el escenario al final de los programas de afirmación de vida de The Specials con tres palabras... 'Amor, amor, amor'".

Piden respeto a su memoria

La banda pidió respeto por la privacidad de la familia de Hall, quien nació en el Reino Unido el 19 de marzo de 1959 en una familia que trabajaba en la industria del automóvil. Se caracterizó por ser buen estudiante y un destacado futbolista que fue invitado a probar para West Bromwich Albion, una oportunidad que sus padres rechazaron porque tenían planes en Midlands.

Hall se unió a la primera encarnación de The Specials, entonces llamados Automatics, poco después de que la banda de Coventry se formara en 1977, sustituyendo al vocalista Tim Strickland.