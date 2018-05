Muere el cantante Scott Hutchison líder y vocalista de Frightened Rabbit

La policía de Edimburgo confirma la muerte de Scott Hutchison después de que un cuerpo fuera encontrado ayer durante la búsqueda del cantante desaparecido de Frightened Rabbit. El cuerpo era hallado en Edimburgo este jueves a las 20.30, hora local.

La familia de Hutchison era informada de inmediato y finalmente se ha confirmado que se trata de Scott. Entre los artistas que han mostrado su pesar hay muchos músicos de Escocia, pero también de otros lugares. Stuart de Belle & Sebastian, Stuart de Mogwai, Alex Kapranos de Franz Ferdinand, alt-J y los hermanos de The National están entre quienes han mandado sus condolencias.

¿Quién es Scott Hutchison ?

Scott Hutchison fue un cantante, compositor y guitarrista del grupo de indie rock Frightened Rabbit, llevaba desaparecido desde que fuera visto por última vez a la 1:00 AM de este miércoles en un hotel al sur de Escocia. Según reportaba la BBC, su familia denunciaba su desaparición y la policía escocesa anunciaba su busca, especulando con la posibilidad de que estuviera en Edimburgo.

La preocupación de su entorno por su situación era grande, teniendo en cuenta que poco antes de ser visto por última vez publicó unos tuits algo erráticos, primero llamando a manifestar el amor por los seres queridos –”Sed bondadosos con todos a los que amáis. No es regalado. Estoy fastidiado por que no lo sea. No viví bajo esos estándares y eso me mata. Por favor, abrazad a vuestros seres queridos”–, para luego añadir un preocupante “Ahora estoy lejos. Gracias”.

Scott Hutchison

Su hermano y compañero de grupo, Grant Hutchison, hizo en la mañana de este jueves un llamamiento a través de las redes sociales, con un texto acompañando a una foto reciente de Scott, de 36 años, donde hablaba de su “frágil estado” y expresaba su preocupación y la de toda su familia. Aseguraba que la policía había encontrado el teléfono de Scott y le pedía a este que, si de alguna manera veía su llamamiento, se comunicara con él y le dijera si está bien. Grant pedía la difusión de la imagen de su hermano.

Frightened Rabbit han sido uno de los grupos escoceses más relevantes y exitosos surgidos en esta década. Con un indie rock en la escuela de sus compatriotas The Delgados y cierta influencia norteamericana, debutaban de manera independiente en 2006 con ‘Sing The Greys’. En 2008 y 2010 publicaban en la indie pero internacional Fat Cat Records ‘The Midnight Organ Fight’ (producido por Peter Katis –The National–) y ‘The Winter of Mixed Drinks’, logrando gran repercusión en Reino Unido y Norteamérica, pasando a fichar por la multinacional Atlantic. En ella lanzaron el notable ‘Pedestrian Verse‘, en 2013. En 2016 lanzaban el que hasta hoy es su último disco de estudio, ‘Painting of a Panic Attack’.

Frightened Rabbit

