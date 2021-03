Muere el cantante Alex Casademunt, íntimo amigo de David Bisbal

Como te hemos informado en varias ocasiones en La Verdad Noticias, gran parte del éxito de David Bisbal se lo debe al reality show español Operación Triunfo, pues él formó parte de la primera generación, y logró un éxito internacional.

Lamentablemente todo el equipo del mencionado reality, y demás ex concursantes están pasando por un complicado momento, luego de que trascendiera la noticia de la muerte del cantante Alex Casademunt, ex concursante del programa, quien falleció a los 39 años de edad en un accidente automovilístico.

Según los primeros reportes, el famoso se encontraba manejando su motocicleta cuando se estampó contra un vehículo en una autopista de Barcelona en España.

Al famoso le sobreviven su hija Bruna, y su esposa, quienes han recibido miles de condolencias por parte de de los fans y de amigos en el mundo del espectáculo.

A través de redes sociales el cantante originario de Almería compartió un mensaje lamentando la muerte del famoso, y reveló que aún no se lo puede creer.

En entrevistas posteriores vemos a David Bisbal llorando por la pérdida de su amigo, quien formó parte del mencionado reality show, hasta la Gala 5.

“Alex de mi corazón! H{e abrazado a mis tres hijos y he pensado en ella, En Bruna. Se que te has convertido en la estrella que más brilla en el cielo. Te quiero amigo mío.”, compartió.