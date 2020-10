Muere el actor Thomas Jefferson Byrd; fue ASESINADO mientras todos dormían

Thomas Jefferson Byrd, un actor que ha aparecido en varias películas del director Spike Lee, falleció a la edad de 70 años. La noticia de la muerte de Byrd llegó por primera vez a través del Instagram de Lee el domingo por la mañana, cuando Lee reveló que el actor había sido asesinado en Atlanta, Georgia el sábado por la noche.

Si bien el director Spike Lee no reveló ningún detalle sobre el presunto asesinato de Byrd, rápidamente rindió homenaje al icónico actor y escribió que espera que "todos deseamos condolencias y bendiciones a su familia".

La carrera del actor Thomas Jefferson Byrd

Byrd nació el 25 de junio de 1950 en Griffin, Georgia. Antes de desempeñarse como actor obtuvo una licenciatura en ciencias en educación de Morris Brown College, así como una maestría en bellas artes en danza del Instituto de Artes de California.

El primer papel actoral de Byrd en pantalla fue en un episodio de 1992 de "In the Heat of the Night". Unos años más tarde, apareció en su primera de muchas colaboraciones con el director Spike Lee, apareciendo como Errol Barnes en Clockers, y Evan Thomas Sr. en Get on the Bus.

En las décadas posteriores, Byrd apareció en varias otras películas de Lee: como Honeycutt en Bamboozled de 2000, Deacon Zee en Red Hook Summer de 2012, Bishop Zee en Da Sweet Blood of Jesus de 2014, Apollo en Chi-Raq de 2015 y Stokey Darling en múltiples episodios de la serie de televisión She's Gotta Have It.

El actor Thomas Jefferson Byrd fue asesinado durante la noche

TE PUEDE INTERESAR: Actor mexicano fue ASESINADO junto a su esposa y su cuñado

Fuera de su trabajo con el director Spike Lee, Byrd también apareció en Set It Off, Law & Order: Criminal Intent, Living Single y The Last O.G. Su último papel es en el próximo drama de la Guerra Civil Freedom's Path.