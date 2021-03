Muere el actor Jahmil French, de la serie “Degrassi: The Next Generation”

Jahmil French, un actor conocido por su papel en la serie "Degrassi: The Next Generation", murió el lunes por causas no reveladas. Tenía 29 años.

Un representante del actor confirmó su muerte en un comunicado al medio EW, escribiendo: "Con gran pesar confirmo el fallecimiento de un querido amigo y cliente, Jahmil French. Será recordado por muchos por su pasión por las artes".

"Su compromiso con su oficio y su personalidad vibrante. Le pido que mantenga a su familia y amigos en sus pensamientos y oraciones en este momento difícil", agregó el comunicado.

French interpretó a Dave Turner en el drama adolescente canadiense de 2009 a 2013, con otros créditos como Soundtrack de Netflix, la serie de televisión Pop Let's Get Physical y la película Boost de 2017, por la que recibió una nominación al Canadian Screen Award como Mejor Actor de Reparto.

Jahmil perdió la vida por causas aún no reveladas, y sus amigos se han despedido del él/foto: The Hollywood Gossip

Famosos se despiden de Jahmil French

El creador de la Soundtrack, Joshua Safran, confirmó previamente la muerte de French en Twitter el martes después de varios informes de su fallecimiento, escribiendo:

"Puedo confirmar que mi buen amigo, compañero de trabajo e inspiración general, Jahmil French, falleció ayer. Solo publico porque veo el La historia sale a la luz. Tendré más que decir sobre él más tarde. En este momento, todos estamos procesando esta devastadora noticia".

Muchos de los coprotagonistas del actor también rindieron homenaje en las redes sociales.

"Siempre tendrás un lugar tan especial en mi corazón" , escribió en Instagram la estrella de Degrassi Melinda Shankar, quien interpretó a Ali, la novia de Dave.

"Gracias por ser uno de los amigos más talentosos, compasivos, amables y divertidos que tengo. Eras tan amado. Compartiendo algunas de mis fotos favoritas a lo largo de los años para resaltar su luz brillante. Me perderé nuestros bailes", agregó.

"Con el corazón roto por la pérdida de nuestro amigo Jahmil French", escribió Annie Clark, quien interpretó a Fiona en Degrassi, junto con un video de baile de French.

Ella explicó: "Este video es como siempre pensaré en él. Tan lleno de energía y diversión. Siempre estaba bailando. Un verdadero talento y un gran amigo. Todos te extrañaremos mucho Jahmil".

En una declaración en su historia de Instagram, Jessica Tyler (Jenna de Degrassi) escribió:

"Yo, junto con mis compañeros de reparto, tuve el placer de trabajar con Jahmil durante varios años. Y aunque fue un trabajo, nunca me sentí así...".

"Aunque no todos nos hemos mantenido en estrecho contacto desde que Degrassi terminó, y no por ninguna otra razón que no sea el simple hecho de que el tiempo y la vida continúan, al final del día, somos una familia. Siempre lo hemos sido, siempre lo seremos", dijo.

"Eres tan amado, Jahmil", agregó. "Mi corazón está con usted y su familia. Descanse en paz. Su amabilidad y luz brillante no serán olvidadas".

La estrella y productor de varias épocas de Degrassi, Stefan Brogren (Snake), también rindió homenaje al fallecido actor y tuiteó que estaba "enfermo con la noticia del fallecimiento de Jahmil".

"Interpretó a Dave con tanta sensibilidad y consideración y pudo hacerme reír tan fácilmente. Fue un placer trabajar con él y lo extrañaremos. Es una pérdida real. Descanse en paz", comentó.

¿Conocías la trayectoria de Jahmil French? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.