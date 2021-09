Muere el actor Anthony Johnson a los 55 años de edad

El comediante y actor Anthony Johnson, quien interpretó a Ezal en Friday y también apareció en House Party , falleció. Johnson tenía 55 años.

La representante de Johnson, LyNea Bell, confirmó la noticia a The Hollywood Reporter, pero no proporcionó información sobre la causa de la muerte.

"Perdimos un ícono. Lo extrañaremos mucho", dijo Bell a THR. El sobrino de Johnson le dice a TMZ que "lo encontraron sin vida en una tienda a principios de este mes en Los Ángeles y lo llevaron de urgencia a un hospital, donde fue declarado muerto".

Johnson, quien a veces fue acreditado como "AJ Johnson", también tuvo papeles en Menace II Society , B * A * P * S , How to Be a Player , Hot Boyz ,Lethal Weapon 3 , así como la serie de películas I Got the Hook-Up .

Los créditos televisivos de Johnson incluyen apariciones en programas como Martin , The Bold and the Beautiful , Def Comedy Jam , South Central , The Parent 'Hood , Moesha , The Jamie Foxx Show y Malcolm & Eddie .

También apareció en videos musicales, incluyendo una parodia de Eazy-E llamada Sleazy-E en el video musical "Dre Day" de Dr. Dre en 1992. Interpretó el papel nuevamente en el video musical de 1993 de Eazy-E para "Real Muthaphuckkin G's".

La vida de Anthony Johnson

Johnson provenía de Compton California. Trabajó como comediante hasta que tuvo su gran oportunidad en 1990 interpretando a EZE en Kid 'n Play's House Party . Regresó en la segunda secuela, House Party 3. Esta es una de las muertes dolorosas de septiembre, pues hace unas semanas te informamos que Michael K. Williams, actor de "The Wire", fue encontrado muerto a los 54 años.

El papel más famoso de Johnson es probablemente el de Ezal en la comedia Friday de 1995 , actuando junto a Chris Tucker y Ice Cube.

Johnson ha sido tendencia en Twitter desde que se conoció la noticia de su muerte el lunes por la mañana . Los fanáticos han twitteado tributos y algunos de sus clips favoritos de Johnson en acción.

El músico Michael Christmas tuiteó : "RIP AJ Johnson, amigo, ese hombre me hizo reír tantas veces en mi vida. Creo que mi papel favorito de durmiente es el servicio de catering de ex convicto en la fiesta 3". El productor musical Swift D tuiteó que Johnson era "Sin duda uno de los tipos más divertidos de la historia.

Un fan tuiteó , "RIP Anthony Johnson alias AJ Johnson. Era un comediante divertido y ha tenido muchos papeles memorables. Recuerda que era el novio de Shenana, La Fonne en Martin". Otro tuiteó : "Maldición, acabo de ver el viernes ayer y estaba contando a todos los actores que fallecieron ... Hoy perdimos a otro ... Ezal era un personaje legendario ... Glo en paz AJ Johnson ..."

La información sobre los familiares de Anthony Johnson no está disponible de inmediato. Se lanzó un GoFundMe para apoyar a sus hijos y nietos. Síguenos en La Verdad Noticias para más información.

