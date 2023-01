Muere el actor Adam Rich ¿Víctima de una maldición?

Adam Rich es un famoso actor que murió a los 54 años, así lo reportó el portal de TMZ, que señaló que se localizó el cuerpo sin signos vitales en el interior de su domicilio; también, así lo informó un oficial de la policía, quien mencionó que una persona llegó a casa del actor, ubicada en Los Ángeles, California, y lo encontró sin vida.

Se mencionó que la muerte del actor no se trató de un homicidio, pero, que hasta ahora, no existen bases sólidas que definan lo que ocurrió al momento de su muerte; por lo tanto, se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para conocer lo sucedido.

Además, un familiar cercano confirmó el deceso; sin embargo, no quiso dar mayores detalles de lo ocurrido con el famoso actor que ha muerto.

¿Quién es Adam Rich?

Adam nació el 12 de octubre de 1968 en Nueva York, Estados Unidos. Debutó el 16 de marzo de 1977, a los 8 años, en el programa Eight is enough, donde interpretaba a Nicholas, el hijo menor de la familia Bradford.

Hay que destacar que dicha emisión se transmitió hasta el 29 de agosto de 1981 en Estados Unidos y lo convirtió en el número 73 de las mejores estrellas infantiles, según el ranking de VH1.

El actor entró en la lista de VH1 de las 100 mejores estrellas infantiles, ocupando el puesto 73. Se retiró del mundo del espectáculo en la década de los 80 porque dijo que no le gustaban los reflectores ni nada relacionado con las celebridades.

La maldición de la serie Eight is enough

Los protagonistas de la popular serie pasaron por arrestos, muertes, adicciones y grandes polémicas, pues la serie se basó en la vida real del periodista Tom Braden, padre de ocho niños, que escribió un libro con el mismo título.

Si recordamos, Diana Hyland, encarnó a la primera señora Bradford, la madre de la saga. Pero cuatro capítulos después del estreno de la serie, tuvo que abandonar la serie, por el avanzado cáncer de mama que acabó con su vida.

Grant Goodeve (David Bradford). Empezó a tener graves problemas con el alcohol que, como él mismo confesó, casi acaban con su vida y con su carrera.

Cabe destacar que Lani O´Grady (Mary Bradford). Pasó por varios departamentos de desintoxicación, y acabó falleciendo en su casa de California, a los 46 años, con el cuerpo lleno de analgésicos y antidepresivos.

