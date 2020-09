Muere el DJ Erick Morillo, creador del éxito de los 90’s “I Like To Move it”/Foto: Delta 90.3

El músico, Erick Morillo conocido por su éxito de los 90, I Like To Move It, tenía 49 años al momento de su fallecimiento. Su cuerpo fue encontrado esta mañana, informa TMZ.

Fuentes policiales dijeron al sitio estadounidense que el cuerpo del productor musical fue encontrado en Miami Beach.

Las circunstancias que rodearon su muerte aún no se conocen, pero los oficiales dicen que recibieron una llamada al 911 a las 10.42 a.m., y los detectives se dirigieron rápidamente a la escena.

Erick era mejor conocido por producir la pista de electro dance I Like To Move It, que lanzó en 1993 bajo el seudónimo de Reel 2 Real.

El DJ Erick Morillo fue acusado de agresión sexual

Su muerte se produce pocas semanas después de que fue arrestado en Miami por cargos de agresión sexual.

El DJ y productor musical colombo-estadounidense había estado trabajando con su acusadora en una fiesta privada en Star Island en diciembre de 2019, antes de regresar a su casa junto a otra mujer.

Local 10 News, con sede en Florida, informó que la víctima dio una declaración a la policía en la que detalla lo que dice recordar de la noche del presunto incidente.

Según el informe de arresto, la víctima dijo a los detectives que DJ Morillo "hizo varios avances hacia ella, algunos de naturaleza sexual, pero ella rechazó todos sus intentos".

El informe también afirmó que la mujer recordó estar intoxicada y buscó una habitación para dormir sola en la casa del DJ.

Morillo será recordado por su música, que combinaba la electrónica con los rítmos latinos, el último trabajo que creó el DJ y productor fue el tema "Afrotech"/Foto: YC News

Sin embargo, el informe de arresto también indicó que la presunta víctima afirmó que ella recordaba "haberse despertado desnuda en la cama, con el señor Morillo parado en el costado de la cama también desnudo".

DJ Morillo negó las acusaciones en su contra y se entregó el 6 de agosto. Estaba previsto que compareciera ante el tribunal el viernes.

Además de ser DJ, Morillo produjo música bajo varios alias, incluidos Ministers de la Funk, The Dronez, RAW, Smooth Touch, RBM, Deep Soul, Club Ultimate y Li'l Mo Ying Yang. También se ha presentado en lugares de Las Vegas y festivales de música, incluido Creamfields. ¿Conocías la trayectoria de este DJ?, ¿Crees que se suicidó o que lo asesinaron?