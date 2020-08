Muere cocreador de Scooby-Doo, Joe Ruby a los 87 años

El escritor de animación y ejecutivo Joe Ruby, quien creó series de dibujos animados que incluyen “Scooby-Doo” junto con su socio Ken Spears, murió de causas naturales el miércoles en Westlake Village, California. Tenía 87 años.

En Hanna-Barbera, Ruby y Spears crearon series que incluyen "Scooby-Doo, Where Are You?", "Dynomutt" y "Jabberjaw".

“Nunca dejó de escribir y crear, incluso cuando envejeció”, dijo su nieto Benjamin Ruby.

“Scooby-Doo” se lanzó en CBS en 1969 después de pasar por varias versiones. Se lanzó como una serie más suave en parte en respuesta a las quejas sobre violencia en dibujos animados como "Space Ghost".

Joe Ruby fue un escritor de animación y ejecutivo, cocreador de Scooby Doo

Junto con el diseñador de personajes Iwao Takamoto, Ruby y Spears probaron varios títulos y enfoques, como hacer que los personajes formen parte de una banda de rock, antes de decidirse por el combo ahora clásico de Freddie, Velma, Daphne, Shaggy y un gran danés llamado Scooby Doo.

Ruby y Spears escribieron los primeros cinco episodios, supervisando y editando la historia el resto de la primera temporada. La serie original duró hasta 1976 y generó numerosos reinicios de series y películas teatrales.

En una alegre entrevista con ScoobyAddicts.com, se le preguntó a Ruby si alguna vez había comido un bocadillo de Scooby. "No, nunca hemos comido un Scooby Snack", respondió. "Nos imaginamos que solo iban a ser un bocadillo súper delicioso para perros". Spears le dijo al sitio que no esperaban que los personajes perduraran. "Nos preocupaba que no duraría más que una temporada".

Joe Ruby, cocreador de Scooby Doo falleció a los 87 años

¿Cómo fue la carrera del cocreador de Scooby-Doo?

Ruby comenzó como inbetweener en Walt Disney Productions. Después de servir en la Marina y trabajar en la edición de televisión, conoció a Spears mientras trabajaba en Hanna-Barbera Productions.

El dúo dejó Hanna-Barbera para involucrarse más en la producción, luego trabajaron como escritores con Sid y Marty Krofft Television Productions y con Depatie-Freleng, donde crearon “The Barkleys” y “The Houndcats”.

Después de que "Scooby-Doo" se convirtió en un éxito, Ruby y Spears fueron contratados por el presidente de programación infantil de CBS, Fred Silverman, para supervisar las caricaturas del sábado por la mañana. Cuando Silverman se fue a ABC, lo acompañaron y montaron su propio estudio en 1977. Entre las series producidas por Ruby-Spears Productions se encontraban "Mister T", "Alvin y las ardillas", "Superman", "Thundarr el bárbaro, "Fangface" y "The Plastic Man Comedy-Adventure Hour".

La empresa matriz de Hanna-Barbera, Taft Entertainment, adquirió Ruby-Spears en 1981, y su catálogo pasó a Turner Broadcasting en 1991.

Joe Ruby se desempeñó como productor ejecutiva en versiones animadas de programas y películas de acción en vivo, como "Punky Brewster", la serie "Rambo" y "Police Academy: The Animated Series".

TE PUEDE INTERESAR: CINE: ¡Scooby! ya está disponible en estas plataformas digitales

Fanático de los cómics, artista y escritor de toda la vida, trabajó con el artista Jack Kirby en numerosos personajes e historias que esperaban poner en producción. Le sobreviven su esposa durante 63 años, Carole, cuatro hijos y 10 nietos.