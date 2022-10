Muere actor de Will and Grace, Leslie Jordan a los 67 años de edad

El mundo del espectáculo ha recibido esta tarde una terrible noticia pues el querido comediante y actor conocido por su trabajo en Will And Grace, Leslie Jordan, falleció a los 67 años, afirmó un colaborador del actor a CNN.

Es por eso que el mundo del entretenimiento se encuentra de luto en estos momentos, pues aún no se recuperan del fallecimiento de otros miembros de la cultura pop como Coolio o más recientemente Robbie Coltrane, mejor conocido por su papel de Hagrid en Harry Poter.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, el fallecimiento de Coltrane sacudió el mundo del espectáculo y los actores de Harry Potter e incluso J.K. Rowling salieron a despedirse el famoso, sin embargo ahora

¿De qué murió Leslie Jordan?

Jordan Leslie ganó el Emmy por su interpretación de Beverley en Will And Grace

Según las fuentes el fallecimiento de Leslie Jordan se dio después de que el actor estuvo en un accidente automovilístico durante el lunes por la mñana en Hollywood, California. Incluso un portavoz de la policía de Los Ángeles confirmó a CNN que hubo un accidente fatal, aunque no se revelaron más detalles.

Ante esta información CNN se comunicó con el agente y el abogado de Jordan para tener declraciones, aunque hasta el momento no se ha dicho mucho, pues incluso el forense del condado de L.A. no tenía la información cuando CNN lo contactó.

Per según portales como TMZ, informaron que su deceso sucedió cuando debido a que aparentemente el actor tenía una emergencia médica lo que ocasionó que conduciera su vehículo y terminara estrellándose contra el costado de un edificio, aunque se desconoce si la muerte fue instantánea se sabe que el accidente ocurrió a las 9:30 am.

¿Quién era Leslie Jordan?

Leslie Jordan es un reconocido actor y comediante famoso por su participación en la serie de televisión Will And Grace, en donde interpretó a Beverley y con el que ganó un Emmy en 2006, a lo largo de su carrera también apareció en programas como Boston Legal, Desperate Housewives, American Horrro Story entre otros.

Su trayectoria incluye algunas películas como The Help y Sordid Lives, además de obras de teatro como My Trip Down the Pink Carpet y The Lucky Guy, el fallecimiento del actor ha conmocionado a Hollywood y sus fans debido a que horas antes compartió en su cuenta de Instagram un video cantando e Instagram.

