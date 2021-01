Muere a los 94 años, Cloris Leachman, estrella de 'Mary Tyler Moore Show'

Cloris Leachman, la actriz ganadora de un Emmy y Oscar cuya carrera atravesó más de siete décadas, perdió la vida este miércoles a la edad de 94 años.

El representante de la famosa actriz confirmó a ET que la famosa estrella murió mientras dormía por la noche. “Estaba en su casa de Encinitas, California, con su hija, Dinah, a su lado”, indicó según TMZ.

Cloris Leachman apareció en más de 100 películas y programas de televisión que incluyen The Facts of Life, The Mary Tyler Moore Show, Phyllis, Malcolm in the Middle, American Gods, Raising Hope, The Longest Yard, Bad Santa, Touched by an Angel, The Love Boat, Lassie y Perry Mason.

También trabajó con otras leyendas de Hollywood como Katharine Hepburn, Alfred Hitchcock y Paul Newman, y apareció en tres películas dirigidas por el famoso director Mel Brooks: Young Frankenstein, High Anxiety and History of the World: Part 1.

Cloris Leachman

A pesar de su exitosa carrera en el mundo del espectáculo,la actriz nunca tuvo la intención de convertirse en una estrella, como reveló para ET en una entrevista de 1987.

“No fue, 'Oh, quiero ser una estrella. ¡Oh, Hollywood! Era diferente a eso...Fue simplemente algo que se desarrolló", explicó Leachman.

“Tuve que hacer un libro de carrera en la escuela secundaria y pensé, '¿Qué seré?' Y pensé que podría ser una pianista de concierto, pero no tengo una extensión tan larga”, continuó. “Apenas puedo llegar a una octava y siempre supe que tendría hijos y una familia y que era necesario sentirme realizada como mujer, así que cualquier cosa que hiciera tendría que encajar en eso”.

Cloris Leachman tuvo una exitosa carrera

Cloris Leachman, la mayor de tres hijas, nació en De Moines, Iowa, el 30 de abril de 1926. La nativa del Medio Oeste se graduó de Theodore Roosevelt High School antes de estudiar teatro en la Illinois State University y más tarde en la Northwestern University.

En 1946, Leachman ganó una beca después de quedar en el puesto 16 en el certamen de Miss América. Continuó sus estudios en el Actors Studio en la ciudad de Nueva York y comenzó a aparecer en televisión y cine poco tiempo después.

Aunque Cloris Leachman fue contratada como extra en la película Carnegie Hall de 1947, su primer papel actoral acreditado fue en la serie de televisión de 1948 The Ford Theatre Hour, seguida de NBC Presents y Actors Studio.

En la década de 1950, la famosa actriz apareció en los programas Suspense y Studio One en Hollywood, antes de conseguir un papel importante en la película Kiss Me Deadly.

Siguió con el drama de la guerra de Corea The Rack, además de ser elegida para The Twilight Zone, Alfred Hitchcock Presents y Gunsmoke. En 1957, Leachman firmó para interpretar a la madre Ruth Martin en el drama televisivo Lassie, pero dejó el programa después de una temporada porque no le gustaba el papel estereotipado de ama de casa. Leachman fue reemplazado por June Lockhart.

Durante la siguiente década, Leachman consiguió más de 50 trabajos diferentes, incluidos Butch Cassidy y Sundance Kid, protagonizada por Robert Redford, Katherine Ross y Newman, este último con quien Leachman trabajó anteriormente en la película de 1956 The Rack.

En 1971, Leachman ganó un Oscar a la mejor actriz de reparto por The Last Picture Show. Otro de los personajes memorables de Leachman fue Phyllis Lindstorm en The Mary Tyler Moore Show. El papel le valió el spin-off Phyllis, que se emitió desde 1975 hasta 1977. Cloris Leachman también fue una esposa y madre cariñosa.

Estuvo casada con el director de cine y editor George Englund desde 1953 hasta 1979. La pareja tuvo cinco hijos, Morgan, Adam, Dinah, George y Bryan, el último de los cuales era un aspirante a actor que murió de una sobredosis en 1986 a la edad de 12 años. 30. Englund murió en 2017.

En lo que respecta al mundo del espectáculo, la jubilación no era una opción para la valiente actriz de carácter que ganó premios Emmy durante cuatro décadas consecutivas. Sus papeles finales incluyeron las comedias High Holiday y A Funny Thing Happened on the Way to the Castle.

