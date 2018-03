Agencias/Diario La Verdad Los Ángeles, Estados Unidos.- Muere a los 91 años Hugh Hefner fundador de Playboy, el día de hoy perdió la vida según el informe de la familia el carismático empresario del entretenimiento para adultos pasó sus últimos días con su familia. Falleció por causas naturales a los 91 años en su casa de Los Ángeles.

Hace minutos, la cuentan oficial de "Playboy" confirmó en Twitter el deceso del carismático empresario del entretenimiento para adultos.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4