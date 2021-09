Muere Willie Garson, estrella de Sex and the City, a los 57 años

La familia Sex and the City acaba de perder a un amigo e ícono de la moda: Willie Garson. El actor, que interpretó al querido mejor amigo de Carrie Bradshaw, Stanford Blatch, en la serie, murió a los 57 años, según su hijo, Nathen Garson.

"Te quiero mucho papá", escribió Nathen en Instagram el 21 de septiembre. "Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre te amaré".

Añadió: "Siempre estarás conmigo. Te amo más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora. Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido. Me alegro de que hayas compartido tu amor conmigo. Nunca lo olvidaré ni lo perderé".

Willie Garson murió tras una "breve enfermedad"

Según People, el actor murió tras una "breve enfermedad". Garson estaba programado para aparecer en el próximo reinicio de Sex and the City, And Just Like That, y fue visto filmando con Sarah Jessica Parker en Nueva York en julio.

Más tarde fue visto en el set con Mario Cantone (quien interpreta al esposo de Stanny, Anthony Marentino) en agosto. Después de la muerte del actor, Cantone tuiteó que "no podría haber tenido un compañero de televisión más brillante".

Luego agregó: "Estoy devastado y abrumado por la tristeza. Nos lo quitaron a todos muy pronto. Fuiste un regalo de Dios. Descansa mi dulce amigo. Te amo". Garson también era conocido por interpretar a Mozzie en White Collar y a Gerard Hirsch en Hawaii Five-0.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Garson también consiguió papeles en televisión en Stargate SG-1, NYPD Blue, Supergirl, Whole Day Down, John de Cincinnati and Friends, y apareció en las películas Freaky Friday, Groundhog Day y Little Manhattan, entre otras.

