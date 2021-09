Muere Willie Garson, actor de 'Sex And The City' a los 57 años

Hollywood está de luto luego de que este día se diera a conocer el sensible fallecimiento de Willie Garson, actor de 'Sex And The City' a los 57 años.

Garson falleció tras perder la batalla contra el cáncer, según fue confirmado por su agente a medios estadounidenses.

La noticia pega incluso cuando se rumoreaba una posible participación del actor en el reboot de Sex And The City, “And Just Like That”.

Fallece Willie Garson a causa del cáncer

Fallece Willie Garson

Medios de comunicación de Estados Unidos confirmaron el fallecimiento del actor este día tras perder la lucha contra el cáncer.

"Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas compartido todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que te embarques en tu propia aventura ", escribió su hijo.

De inmediato la familia del actor recibió miles de muestras de cariño en redes sociales donde incluso homenajearon su memoria.

Trayectoria de Willie Garson

El actor interpretó al querido amigo de Carrie Bradshaw, Stanford Blatch, en la serie estadounidense 'Sex And The City'.

Garson participaría en otras producciones como Mr. Belvedere, donde interpretó el papel de Carl en siete episodios, la exitosa Twin Peaks, Quantum Leap, Buffy Cazavampiros, Melrose Place, Expediente X o Friends.

La partida de Willie Garson golpea fuertemente a la industria televisiva de los Estados Unidos y en especial a sus compañeros de oficio.



¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!