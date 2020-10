Muere Tony Lewis, famoso vocalista de “The Outfield”

La industria musical ha perdido a una de sus grandes estrellas, Tony Lewis, conocido por ser el vocalista y bajista de la famosa agrupación británica “The Outfield”, y de quien se ha confirmado su muerte a los 62 años de edad.

Recordemos que “The Outfield” fue una de las bandas musicales más exitosas y populares en la década de los ochentas, siendo su sencillo “Your Love”, una de sus canciones más conocidas a nivel mundial.

Mediante un comunicado entregado por su publicista, se informó que el músico Tony Lewis había fallecido de manera repentina e inesperada el día de ayer 19 de octubre, sin saberse hasta el momento las causas de su muerte.

Fallece el vocalista de “The Outfield”

Se sabe que Lewis mostró su amor por la música desde muy joven, pues desde sus años en secundaria formó su primera banda junto a Alan Jackman, con quien posteriormente crearía “The Outfield” en 1984.

Y fue mediante su álbum debut que está agrupación musical alcanzó la fama a nivel internacional, donde se incluyen dos de sus temas más representativos: “Your Love” y “All The Love”, que hasta el día de hoy continúan entre el gusto popular.

El legado de Tony Lewis

En total “The Outfield” realizó 8 álbumes musicales, siendo “Replay” en el 2011 su último trabajo discográfico. Y por su lado Tony Lewis, después de pasar por una grave depresión, en el 2017 lanzó su primer álbum como solista titulado “Out of the Darkness”.

Cabe mencionar que hasta el momento no se han especificado las causas de su muerte, sin embargo en La Verdad Noticias te mantendremos informado respecto a todos los datos que surjan respecto a su deceso.