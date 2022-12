Muere Terry Hall, vocalista de The Specials



El mundo de la música se vistió de luto por la muerte del cantante Terry Hall a los 63 años, quien destacó en la industria como vocalista de The Specials y obtuvo gran fama durante los 70.

A través de un comunicado, la agrupación externó sus condolencias y pidieron a sus fans respeto a la privacidad de la familia:

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento, luego de una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que ha producido este país”,

Eso es lo que se lee, se lee en el comunicado compartido por la agrupación a través de las cuentas oficiales del famoso cantante de The Specials.

¿De qué murió Terry Hall?

Terry Hall

Hay que destacar que no se dio a conocer la causa de muerte del cantante, pero la agrupación se dio el último adiós al músico británico con un emotivo mensaje en el que lo recuerdan como un maravilloso esposo y padre:

“Una de las almas más amables, divertidas y genuinas. Su música y sus actuaciones encapsularon la escena misma de la vida, la alegría, el dolor, el humor, la lucha por la justicia, pero, sobre todo, el amor”.

"Todos los que lo conocían y lo amaban le echarán mucho de menos y deja atrás el don de su notable música y profunda humanidad. Terry a menudo dejaba el escenario al final de los shows de The Specials que afirman la vida con tres palabras... 'Love Love Love'", finalizaron el mensaje y pidieron respeto para la privacidad de la familia.

¿Quién fue Terry Hall?

Terry Hall

Originario de Coventry, Reino Unido, nació el 19 de marzo de 1959 y su infancia estuvo marcada por el secuestro que sufrió a los 12 por una red de pedofilia en Francia. Lo ocurrido lo sumió en una profunda depresión y durante un largo tiempo estuvo bajo los efectos del Valium sin acudir a la escuela.

“Eso me abrió los ojos. Y ahora puedo reírme de eso, pero cambió algo en mi cabeza y fue cuando comencé a estar como si no escuchara a nadie (…) Me resulta bastante fácil perdonar y olvidar. Volviendo a mi secuestro podría dejar que eso me consumiera, pero bueno, sabes que pedofilia, y realmente forma parte de la vida”, dijo en entrevista con el comediante Richard Herring para el podcast Leicester Square Theatre.

Hay que destacar que poco antes de cumplir 15 años dejó la escuela y buscó algunos trabajos temporales hasta que encontró su pasión en la música, fue así como a los 19 años se unió a The Specials que al principio de su carrera eran conocidos como The Conventry Automatics o The Special AKA. Gracias a su talento de inmediato obtuvieron gran éxito y el reconocimiento como una de las bandas de ska más importantes.

Hall también fue parte de The Colourfield y Terry, Blair & Anouchka y Fun Boy Three, con éstos últimos lanzó “Well Fancy That” en el que se hace referencia al secuestro y abuso que sufrió en su infancia.

Cabe destacar que entre sus éxitos también destacan “A Message To You Rudy“, “Too Much Too Young“ y “Rat Race”, aunque “Ghost Town” es parte de las que impulsaron su carrera y les abrió paso durante un momento de crisis en Reino Unido por su letra de protesta que estaba en gran parte de sus canciones.

