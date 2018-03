Muere Stephen Hawking a sus 76 años

El reputado científico y físico Stephen Hawking murió este martes a sus 76 años, dijo un portavoz de su familia, según la agencia Press Association.

Stephen Hawking

Nacido el 8 de enero de 1942 en Reino Unido, se convirtió en una de las figuras más influyentes en el mundo de la ciencia por su papel, no solo como teórico y astrofísico, sino también como divulgador científico.

Hawking padecía una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) la cual lo dejó paralizado.

Muere Stephen Hawking a sus 76 años

Muere Stephen Hawking

Los hijos del profesor Stephen Hawking, Lucy, Robert y Tim, en un comunicado, han afirmado que están "profundamente tristes" por la partida de su "amado padre".

"Fue un gran científico y un hombre extraordinario, cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años", reza el comunicado.

"Su coraje y persistencia, junto con su brillantez y humor, inspiraron a personas en todo el mundo. […] Lo extrañaremos para siempre", han concluido.

Muere Stephen Hawking

Muere Stephen Hawking a sus 76 años, pero deja un gran legado

La teoría de Stephen Hawking antes del universo:

Es muy común, desde hace miles de años, la relaciona entre la astronomía y los seres humanos. Los primeros calendarios se atribuyen al Paleolítico Superior (40000-10000 a.C.) y consistían en secuencias de puntos tallados en huesos y rocas con clara alusión al comportamiento del Sol y la Luna. Los miles de años de búsqueda, exploración y aprendizaje posteriores no han hecho más que plantear nuevas inquietudes acerca del espacio en el que se encuentra la humanidad.

Las mentes más brillantes han hecho investigaciones sorprendentes, como Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Isaac Newton, Johannes Kepler, Cecilia Payne, Albert Einstein, entre otros. Pero en esta época sobresale Stephen Hawking, un científico inglés de 76 años en cuya obra ha cavilado con frecuencia acerca del origen de todo.

Ha planteado una de las preguntas más inquietantes de todos los tiempos: ¿cuál es el origen del universo? o ¿qué había antes del universo?

Se cree que el universo tiene más de 13.700 millones años y que se originó a partir de la explosión llamada el Big Bang. Pero ¿qué hubo antes de eso? En una entrevista de televisión, Stephen afirmó tener una respuesta para la pregunta hecha por el también científico Neil deGrasse Tyson.

“Antes del Big Bang no había nada, es decir, el tiempo nació con el universo”, explicó Hawking. “Uno puede pensar en el inicio del tiempo como si fuera el polo sur. No hay nada al sur del polo sur, así que no hay nada antes del Big Bang”, continuó.

Su teoría está basada en la relatividad de Einstein, según la cual el espacio-tiempo se puede imaginar como una superficie curva, que en lugar de dos dimensiones, como sería una superficie normal, tiene cuatro: los tres ejes del espacio y la del tiempo. Hawking también incide en una teoría conocida como la “propuesta sin límites”. “La condición de frontera del universo es que no tiene frontera“, sentenció el físico británico.

En anteriores conferencias, Hawking había dado a entender que los eventos previos al Big Bang no se pueden medir. Dado que estos no tienen consecuencias observacionales, uno puede decir que el tiempo comenzó con la Gran Explosión.

Muere Stephen Hawking a sus 76 años