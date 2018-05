Muere Stephanie Adams ex modelo de Playboy

La ex modelo, Stephanie Adams, se habría lanzado desde su cuarto junto a su hijo, ubicado en un hotel de Nueva York, al parecer esto se debió por un pleito legal por la custodia de su hijo, esto fue lo que informaron diversos medios.

Los policías mencionan que Stephanie Adams , se hospedo en el penthouse del Hotel Gotham en Manhattan, durante la tarde del día jueves, los hechos se registraron en la mañana del viernes, cuando fueron descubiertos los cuerpos de la ex modelo y su hijo de siete años, tirados en el segundo piso del hotel, pues descendieron del piso 23.

Esta situación fue debido a que la ex modelo Stephanie Adams tenía problemas con el padre de su hijo Vincent, al parecer estaban peleando la custodia del pequeño.

El abogado de la ex modelo, menciono que Stephanie Adams, estaba atravesando muchos problemas por su divorcio con su esposo Charles Nicolai.

En la habitación donde se hospedaba Stephanie Adams y su hijo Vincent, no encontraron alguna carta o algo que haya dejado la ex modelo, por las razones que decidió tomar esta fatal decisión.

Durante el año de 2012, la ex modelo gano una demanda, pos lesiones que sufrió en espalda y brazo causados por la policía.

Amigos de la ex modelo comentaron que Stephanie Adams no padecía de depresión, pero que si necesitaba ayuda, pues con los problemas que se le venían no podía ella sola.