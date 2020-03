Muere Sporty Spice, este fue su gran adiós

Melanie C ha decidido decirle adiós a Sporty Spice, y su nueva canción Who I Am lo confirma, después de volver a ser la Sporty Spice en 2019, con la gira del regreso de las Spice Girls, parece que Mel C ya no quiere volver a ponerse el traje deportivo.

Las Spice Girl son el grupo de chicas británicas que marcó la historia de la música de los 90’s, y nos dejó grandes canciones como “Wannabe”, “Stop”, “spice up your life” entre muchas otras.

El pasado 2019 realizaron una gira del reencuentro, y aunque muchos fans pensaron que esto marcaba el regreso de las Spice Girls como banda, con la esperanza de que sacaran nueva música, e incluso un nuevo disco, pero tal parece que Melanie C ha dejado claro que fue solo un pequeño reencuentro.

Hace algunos días Melanie C estrenó “Who I Am” y si bien de entrada es una canción sobre encontrarse a sí misma, el video nos dejó muy claro que Sporty Spice ha muerto, así que probablemente no haya nueva música de las Spice Girls.

Mel C enterró a Sporty Spice

Aunque fue su personaje durante años, Melanie C mostró en su reciente video fotos de ella personificando a Sporty Spice en loe mejores momentos de su carrera, hablando de la importancia de venerar el pasado, pero dejarlo pasar, es decir, que siempre recordará la etapa con las Spice Girls, pero que ahora quiere mostrar una imagen diferente, más madura.

“No reconocen cuando soy honesta / porque nunca antes lo fui / No, puede que no les guste, pero no me voy a disculpar”, se puede escuchar en las estrofas de la canción.