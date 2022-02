Muere Sally Kellerman, actriz de MASH y Star Trek, a los 84 años

Sally Kellerman, la actriz y cantante mejor conocida por su actuación nominada al Oscar como Major Margaret "Hot Lips" Houlihan en el largometraje MASH, falleció a la edad de 84 años.

La noticia fue revelada por el publicista de Kellerman, Alan Eichler, quien confirmó que murió por complicaciones de demencia el jueves en Woodland Hills, California.

Fuera de MASH , Kellerman apareció en varias películas de Robert Altman, incluidas The Player, Brewster McCloud y Welcome to LA . También fue reconocida por sus papeles en las películas de Star Trek, The Twilight Zone y Maron , así como una serie de actuaciones de voz en off.

¿Quién fue Sally Kellerman?

La actriz murió a los 84 años de edad

Nacido en Long Beach, California, el 2 de junio de 1937, Kellerman casi irrumpe en la industria del entretenimiento después de firmar un contrato discográfico con Norman Granz de Verve Records, pero se salió del contrato. Estudió con Jeff Corey en Los Angeles City College e hizo su debut en la pantalla en la película Reform School Girl de 1957 .

A lo largo de la década de 1960, Kellerman apareció en episodios de The Twilight Zone, The Adventures of Ozzie and Harriet, My Three Sons, The Alfred Hitchcock Hour, Tarzán y Hawaii Five-O . Su papel estelar como Houlihan en la película MASH se estrenó en 1970 y le valió una nominación al Oscar a la Mejor Actriz en un Papel Secundario.

En las décadas siguientes, protagonizó películas como Last of the Red Hot Lovers, Slither y Lost Horizon, apareció en múltiples producciones teatrales y prestó su voz a Miss Finch en la película de Barrio Sésamo Follow That Bird . También interpretó a la Dra. Elizabeth Dehner en el segundo episodio piloto de Star Trek: The Original Series., "Donde ningún hombre ha ido antes".

También lanzó su primer álbum, Roll with the Feelin ' en 1972, y planeó lanzar un segundo en la década de 1990, pero nunca salió a la luz. Finalmente, lanzó un segundo álbum, una aventura de jazz y blues titulada Sally , en 2009, y una memoria titulada Read My Lips: Stories of a Hollywood Life , en 2013.

Los papeles posteriores en la carrera de la actriz, Sally Kellerman, incluyeron temporadas en 90210, The Young and the Restless, Maron, Decker y Difficult People . Su última aparición fue en un episodio del 2021 de la serie animada Sammy.

