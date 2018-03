Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Muere Roy Dotrice de Game of Thrones a los 94 años. Este día una triste noticia sacude a todos, principalmente al equipo de Game of Thrones y sus fans. Pues hoy perdieron a uno de sus integrantes, el actor Roy Dotrice.

Muere Roy Dotrice de Game of Thrones

De acuerdo con el medio The Sun, muere Roy Dotrice de Game of Thrones a los 94 años. Es reconocido por una de sus últimas apariciones en Game of Thrones como Hallyne el Piromante. Además de que narró los audiolibros de la saga "Canción de Hielo y Fuego" de George R.R. Martin.

Indican que Roy Dotrice murió "tranquilamente, rodeado de su familia, con sus tres hijas, sus nietos y su biznieto".

A lo largo de su carrera, el intérprete se llevó un premio Tony, un BAFTA y un Drama Desk Award por diversos proyectos.

Gracias a su narración, el libro Canción de hielo y fuego, logró un Récord Guinness en 2004, por alcanzar el mayor número de personajes interpretados en audio: fueron 224.

También hizo de "Balor en Hellboy II: El ejército dorado", al reverendo Thomas Cheever en "La letra escarlata" y a Leopold Mozart en "Amadeus", entre otros roles.

antes de ser actor, Roy Dotrice sirvió a la Real Fuerza Aérea Británica en la Segunda Guerra Mundial.

Fue operador de radio y artillero durante este momento de su vida su avión fue atacado y él estuvo encerrado como prisionero de guerra.

Roy Dotrice estuvo casado con Kay Newman, una actriz de televisión y teatro, desde 1947 hasta su muerte en 2007. Tuvieron tres hijas: Michele , Yvette y Karen.