Muere Rogelio Sikander, director del vídeo "Eres" de Café Tacvba

A través de las redes sociales se ha dado a conocer la noticia del terrible fallecimiento de Rogelio Sikander, director que cobró gran popularidad en la industria de la música tras participar en la dirección del vídeo de “Eres”, popular canción de la agrupación mexicana Café Tacvba.

Rogelio Iskander era hijo de Rogelio Jiménez Pons, actual director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y formó parte de los directivos de la casa productora The Maestros, quienes estuvieron a cargo de varios vídeos musicales donde destacan los grupos Molotov y Zoé.

El talento de Rogelio Iskander y sus compañeros de The Maestros quedó demostrado con el increíble trabajo audiovisual que elaboraron para grandes mexicanas y entre sus mejores trabajos se pueden encontrar “Here We Kum” de Molotov, “Reptilectric” y “Peace and Love” de Zoé.

Fonatur lamenta el repentino fallecimiento del director Rogelio Sikander

La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial del Fonatur y rápidamente se viralizó en las redes sociales, en dicho tweet se puede leer las condolencias que manda el personal de dicha institución a Rogelio Jiménez Pons y su familia por el repentino fallecimiento de Rogelio Sikander.

"El personal del FONATUR y del tren Maya se une al duelo de Rogelio, Marimen, Rita, PIA Jiménez Pons Ordax Avecilla, por el sensible fallecimiento de su hijo y hermano Rogelio Sikander", escribió la dependencia a través de su cuenta de Twitter.

Momentos después se pudo ver en las redes sociales cientos de mensajes de apoyo y resignación para el director del Fonatur pero entre todos ellos destacó el de Miguel Torruco Marqués, actual secretario de Turismo, quien le envió unas palabras de consuelo.

Con profunda consternación me uno a la pena que embarga a mi amigo Rogelio Jiménez Pons y a su familia, por el lamentable fallecimiento de su hijo Rogelio. Descanse en Paz. — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) February 7, 2020

"Con profunda consternación me uno a la pena que embarga a mi amigo Rogelio Jiménez Pons y a su familia, por el lamentable fallecimiento de su hijo Rogelio. Descanse en Paz", compartió Miguel Torruco Marqués en Twitter.

Hasta la redacción de esta nota se desconocían los detalles que habrían provocado la muerte de Rogelio Sikander pero se espera que en las próximas horas se tengan noticia de este lamentable episodio que embarga a la familia de Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur.

