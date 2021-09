Muere Richard H. Kirk de Cabaret Voltaire a los 65 años

El miembro fundador de Cabaret Voltaire y músico industrial pionero Richard H. Kirk murió a los 65 años. El sello del laborioso multiinstrumentista, Mute Records, emitió un comunicado confirmando su muerte en una publicación de Instagram.

“Es con gran tristeza que confirmamos que nuestro gran y querido amigo, Richard H. Kirk ha fallecido”, compartió Mute.

“Richard fue un genio creativo imponente que llevó un camino singular e impulsado a lo largo de su vida y carrera musical. Lo extrañaremos mucho. Pedimos que su familia tenga espacio en este momento ".

En el momento de la publicación en instagram, no se disponía de más información sobre la fecha o la causa de la muerte.

La vida de Richar H. Kirk

Nacido en Sheffield, Inglaterra, el 21 de marzo de 1956, Kirk se unió al músico experimental Chris Watson a principios de la década de 1970, uniendo su amor por el sonido experimental del miembro de Roxy Music Brian Eno, agregando al vocalista y bajista Stephen Mallinder en 1973 para completar la alineación. de Cabaret Voltaire. Evitando las estructuras tradicionales del pop y el rock, el provocador trío asaltó al público con sonidos de cinta electrónica y en bucle.

El álbum debut del trío, Mix-Up de 1979 fue lanzado en Rough Trade, y fue una destilación de su ataque abrasivo: un collage a menudo palpitante de voces implacables y sombrías, teclados que balaban y tambores secos y mecánicos intercalados con bajos dubby, loops de cinta e industrial. ruido. Aunque nunca se popularizaron del todo en los Estados Unidos, la banda se hizo popular en su Reino Unido natal, consiguiendo una serie de álbumes en las listas de éxitos en el recuento independiente, incluidos los irónicamente titulados The Voice of America de 1980, Red Mecca de 1981 y The Crackdown de 1983 , con el este último agrega una pátina de baile (ligeramente) más pulida a su sonido.

En total, Cabaret Voltaire lanzó más de una docena de álbumes a través de la colección de drones de ambiente oscuro BN9Drone de esta primavera , además de docenas de colecciones en vivo, EP y sencillos después de la separación del grupo en 1995. Kirk reinició la banda en 2009 con un par de colaboraciones álbumes, y ocasionalmente actuó en vivo como el miembro restante en solitario del grupo en festivales europeos a mediados de la década de 2010 con la ayuda de máquinas de cinta y proyecciones de video.

En medio de la apretada agenda de Cabaret Voltaire, Kirk encontró tiempo para lanzar una docena de álbumes en solitario, incluido su debut en solitario, Disposable Half-Truths de 1980 .

A lo largo de los años Richard H. Kirk se convirtió en un artista de música dance / house / ambiental más prolífico bajo una variedad de seudónimos, incluidos Sandoz, Electronic Eye, Agents with False Memories, Outland Assassin, Anarchia, Pat Riot, Dr. Xavier y Sweet Exorcist (junto con DJ británico Parrot. El último álbum en solitario de Kirk fue Dasein de 2017 .

