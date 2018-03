Agencias/ Diario La Verdad CIUDAD DE MÉXICO, México.- El mundo de los zombies televisivos más famosas en la actualidad está de luto, pues muere Randy Schell, la voz de The Walking Dead quien con su particular voz nos adentraba en el suspenso y la acción de cada capítulo. Randy Schell era reconocido mundialmente. Su voz fue protagonista de incontables publicidades en Estados Unidos. Pero la fama le llegó con The Walking Dead. Su voz, enigmática y cavernosa, le ponía dramatismo a los avances de cada nuevo capítulo. Ahora ya no podrá escucharse nunca más. El locutor de la serie sobre el apocalipsis zombie, Randy Schell, falleció en un accidente al saltar de un paracaídas. Tuvo un fatal choque en las alturas con un compañero por el cual murió al instante este fin de semana en Houston, Texas. Schell murió en el aire. Fue el segundo salto del día para él y también para el otro paracaidista, quien solo sufrió heridas en una pierna. Skydive Spaceland, empresa encargada de organizar la actividad emitió un comunicado en el que aclaran que ambos saltadores usaron sus propios equipos. Además de The Walking Dead, Schell fue reconocido por ser locutor de radio y prestar su voz para comerciales de marcas como McDonald's, Coca Cola y Nike. ¡Descanse en Paz!

