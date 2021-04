Muere Paul Ritter, actor de la saga Harry Potter y la serie Friday Night Dinner

Paul Ritter murió anoche a la edad de 54 años. La estrella de Friday Night Dinner, que también apareció en Harry Potter y el misterio del príncipe, murió en su casa rodeada de seres queridos después de luchar contra un tumor cerebral.

“Con gran tristeza podemos confirmar que Paul Ritter falleció anoche”, confirmó su agente. “Murió en paz en casa con su esposa Polly y sus hijos Frank y Noah a su lado. Tenía 54 años y sufría de un tumor cerebral.

El agente del actor agregó: “Paul era un actor excepcionalmente talentoso interpretando una enorme variedad de papeles en el escenario y la pantalla con una habilidad extraordinaria. Era tremendamente inteligente, amable y muy divertido. Lo extrañaremos mucho".

Paul Ritter deja atrás un gran legado

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Paul fue mejor conocido por interpretar a Martin Goodman, el padre de Jonny y Adam Goodman, durante las seis temporadas de Friday Night Dinner. Deja atrás un legado de frases icónicas como: "¡Qué ardilla preciosa!" Y "¡Mierda!".

También se espera que el actor aparezca póstumamente en el especial del décimo aniversario llamado 'You Look Nice: The True Story of Friday Night Dinner' a finales de este año.

Aparte de su trabajo en Harry Potter y Friday Night Dinner, Paul había sido un elemento básico en la televisión desde los años noventa y ha aparecido en una gran cantidad de programas como The Bill, No Occence, Vera y Chernobyl.

Aparte de su contribución a la televisión y el cine, Paul también fue considerado una verdadera fuerza en el escenario y había sido nominado previamente para un premio Olivier en 2006 y un premio Tony unos años más tarde.

