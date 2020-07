Muere Olivia de Havilland, actriz de “Lo que el viento se llevó”/Foto: Town & Country Magazine

Olivia de Havilland, una de las últimas actrices restantes de la Edad de Oro de Hollywood, dos veces ganadora del Premio de la Academia y estrella de "Lo que el viento se llevó", murió. Ella tenía 104 años.

Su ex abogada Suzelle M. Smith confirmó la noticia al medio Variety, diciendo: "Anoche, el mundo perdió un tesoro internacional, y yo perdí a una querida amiga y querida cliente. Murió pacíficamente en París".

La llamativa morena ganó el Oscar a la mejor actriz por "The Heiress" y "To Each His Own" a finales de la década de 1940, y fue nominada al Oscar por "Gone With the Wind", "The Snake Pit" y "Hold Back the Dawn".

Ella era conocida por su sinceridad, belleza frágil y hermosa dicción, y por dar dimensión a los personajes comprensivos. Cuando hizo una rara incursión en papeles malvados, era experta. Pero el público la prefería como heroína, lo que le convenía, ya que dijo que era más difícil interpretar a "una buena niña" que a una mala.

Descrita como "la última estrella sobreviviente" de "Lo que el viento se llevó" por más de 50 años, después de que Vivien Leigh, Leslie Howard y Clark Gable murieron mucho antes, rara vez aprovechó ese hecho, permaneciendo principalmente fuera del centro de atención y prefiriendo Vive una vida tranquila en Francia.

La longeva actriz, que tuvo una famosa relación tempestuosa con su hermana Joan Fontaine, presentó una demanda contra los productores de la serie de 2017 "Feud" por su interpretación de Catherine Zeta-Jones.

Argumentó que los productores no tenían su aprobación sobre su representación y que el programa dañó su "reputación profesional de integridad, honestidad, generosidad, sacrificio y dignidad". El caso fue rechazado por el tribunal superior de California en julio de 2018, pero ella prometió llevarlo a la Corte Suprema.

¿Quién fue Olivia de Havilland?

Nacida de padres británicos en Tokio, era la hermana mayor de Fontaine, quien murió en 2013 a los 96 años. Sus padres se separaron y se divorciaron cuando ambas niñas eran pequeñas. Se mudaron con su madre al norte de California, donde ella enseñó dicción y control de voz. La enseñanza resultó beneficiosa para su hija mayor.

Como el director Mervyn LeRoy fue citado más tarde diciendo: “Si alguna vez hubo una actriz nacida, es Olivia de Havilland. Su dicción es excelente. Puede entregar una línea con cualquier inflexión que un director quiera, con la misma precisión que si se tocara en un piano".

Ella planeó ser maestra, pero fue vista por un cazatalentos en una producción escolar de "A Midsummer Night's Dream" y contratada como segunda suplente en la puesta en escena del director Max Reinhardt en Hollywood Bowl de la comedia de Shakespeare.

Cuando la Hermia original (en la versión escolar que había interpretado a Puck, un papel que fue para Mickey Rooney) se fue, la suplente de 19 años heredó la parte y realizó una gira con ella, luego repitió el papel en la versión cinematográfica de Reinhardt de 1935.

Aunque la película no fue un éxito, de Havilland firmó un contrato de siete años con Warners. La actriz acomodó las demandas del estudio, hasta cierto punto. Ella toleró su tiempo en el centro de atención, pero luego comentó: “El éxito durante la noche puede ser algo peligroso. No entendí lo que me estaba pasando".

Warners la probó con una prometedora actriz joven, Errol Flynn, y los coprotagonizó en el "Capitán Blood" de 1935, el primero de una serie de espadachines para los dos. La más popular de estas fue la primera versión en tecnicolor de "Las aventuras de Robin Hood" en 1938, pero también hubo "La carga de la Brigada de la Luz" (1936), "Las vidas privadas de Elizabeth y Essex" (1939) y "Murieron con las botas puestas" (1941).

La química entre los dos generó años de rumores sobre la relación de la pareja, que culminó con la declaración de Flynn de su amor por De Havilland en su autobiografía. De Havilland admitió su atracción por Flynn en una entrevista con The Independent en 2009, pero dijo que nunca permitió que la búsqueda fuera más allá de la pantalla debido al matrimonio de Flynn con la actriz Lili Damita.

“Lo que sentí por Errol Flynn no fue un asunto trivial en absoluto. Me sentí terriblemente atraído por él. Y sabes, todavía lo siento”, dijo de Havilland.

Sus otros papeles en esos años requerían en gran medida que fuera dulce y bonita. Pero debajo de esa fachada recatada había una voluntad de hierro, que apareció fuera de la pantalla.

Ella se enfrentó con Warners y fue suspendida varias veces. Ella ganó una batalla para interpretar a Melanie en 1939 "Lo que el viento se llevó" y aprovechó al máximo el papel, revelando capas de fuerza y determinación bajo el dulce exterior del personaje, lo que la convirtió en el papel perfecto para la tormenta Scarlett de Leigh.

“Los personajes que interpreté antes no eran personas reales. Eran bidimensionales. No se les dio ningún desarrollo de carácter. Melanie era una persona real, una persona afectuosa, una buena mujer pero también una mujer inteligente y una mujer dura. Sobre todo, era una mujer feliz, una mujer con una gran capacidad de felicidad", dijo de Havilland al medio The Independent.

Después de ganar una nominación al Oscar en la categoría de apoyo para el papel (perdió ante su coprotagonista Hattie McDaniel), de Havilland comenzó a exigir y, ocasionalmente, recibir mejores asignaciones de Warners, donde las partes más difíciles generalmente iban a la Bette más exigente.

Davis, un amigo de De Havilland. Se fue con la "Strawberry Blonde" de 1941, una comedia de época con Rita Hayworth y James Cagney, y recibió su primera nominación al Oscar a la mejor actriz por "Hold Back the Dawn" de 1941, como maestra de confianza.

De Havilland perdió ese año ante la hermana Fontaine, quien ganó por "Sospecha". De Havilland se destacó en dos papeles posteriores en Warners: "In This Our Life", para el director John Huston, frente a Davis; y la comedia "Princess O'Rourke", con Robert Cummings.

El pleito de Olivia con Warner

Cuando su contrato terminó en 1943, Warners trató de mantenerla, alegando que le quedaban seis meses debido a varias suspensiones. Ella peleó el caso en la corte y gastó $13,000 de su propio dinero. La demanda se basó en una antigua ley de California que estableció un límite de siete años en el período por el cual un empleador puede hacer cumplir un contrato contra un empleado. La "ley contra el peonaje" prohibió a los empleadores reducir a los trabajadores a la servidumbre.

Su victoria, conocida como "la decisión de Havilland", liberó a muchos actores de encarcelar contratos y permitió negociar con los estudios por términos mucho más favorables. También resultó ser otro clavo en el ataúd para el antiguo sistema de estudio.

El traje la mantuvo ausente de la pantalla durante dos años. Comenzó a trabajar por cuenta propia en 1945, y un año después ganó su primer Oscar en "To Each His Own", un melodrama sentimental sobre la maternidad soltera. Ese año también tuvo un doble papel en "The Dark Mirror" y se casó con el novelista Marcus Goodrich.

Llevó a un distanciamiento abierto de Fontaine. Según se dice, este último hizo un comentario cruel sobre el marido muy casado de De Havilland. Cuando Fontaine fue detrás del escenario para felicitar a su hermana por ganar el Oscar, un fotógrafo sorprendió a De Havilland dándole la espalda a Fontaine. Las dos estuvieron separadas por años.

Su papel de 1948 como paciente mental en la innovadora película "The Snake Pit" es considerada por muchos como la mejor (fue nuevamente nominada pero perdió ante Jane Wyman por "Johnny Belinda") y fue seguida por un segundo Oscar por "La Heredera", una adaptación cinematográfica de la novela de Henry James" Washington Square", que anteriormente tuvo una vida como una obra de teatro.

La actriz aportó sutileza y convicción a la parte, y transmitió expertamente el despertar gradual de la pasión reprimida y el desencadenamiento de otras emociones más agudas.

Poco después, realizó una gira en "Romeo y Julieta" y en "Candida" de George Bernard Shaw, luego protagonizó "My Cousin Rachel" de 1952, junto al recién llegado Richard Burton, y apareció en otras fotos como "Not as a Stranger" de Stanley Kramer. . "

En 1955, se divorció de Goodrich y se casó con el editor de Paris Match, Pierre Galante, y se estableció en París, regresando para la película ocasional como "The Light in the Piazza" de 1962 y un par de 1964, "Hush ... Hush Sweet Charlotte" (interviniendo para una enferma Joan Crawford) y "Lady in a Cage".

Fue excelente en ambas películas, que formaban parte de una locura posterior a "Baby Jane" en la que las actrices de mediana edad fueron sometidas a tratamiento con Grand Guignol. Aunque las fotos se consideraron sensacionales en ese momento, han adquirido grandes seguidores de culto.

En años posteriores, escribió un par de libros de no ficción, protagonizó Broadway con Henry Fonda en "A Gift of Time" y actuó en películas y telepic ocasionales, incluyendo "Airport '77", "The Swarm" y Agatha Christie. Misterio de la televisión, "El asesinato es fácil".

Catherine Zeta-Jones interpretó a Olivia en la serie de televisión "Feud", pero la ahora fallecida actriz nunca estuvo conforme en cómo la representaron en la pantalla y aunque la demanda que interpuso no procedió siguió desaprobando el proyecto del 2017/Foto: Us Weekly

Su dicción clásica sirvió bien en varios papeles reales posteriores, incluida la reina Isabel en la foto de televisión "El romance real de Charles y Diana" (1982), la emperatriz viuda María en "Anastasia: El misterio de Anna" (1986) y su última aparición como actriz, la telepic de 1988 "La mujer que amaba".

Fue presentadora en los Premios de la Academia 2003, en los documentales "Melanie Remembers: Reflections by Olivia de Havilland" (2004) y "The Adventures of Errol Flynn" (2005) y los Premios Cesar 2011 en París.

Al mirar hacia atrás en su larga carrera, de Havilland le dijo al Independent que sentía que había vivido una vida plena. “No me siento feliz, no contenta, sino algo más. Simplemente agradecid por haber vivido y haber hecho tantas cosas que quería hacer y también he tenido tanto significado para otras personas”, dijo de Havilland.

Se divorció de Galante en 1979, pero siguieron siendo amigos hasta su muerte por cáncer de pulmón en 1998, y perdió a su hijo Benjamin, de su matrimonio con el novelista Goodrich, por linfoma en 1991. Le sobrevive su hija Gisele Galante Chulak, abogada.