Muere Lisa Marie Presley, hija única de Elvis Presley

Este 12 de enero, dejó de existir Lisa Marie Presley, hija única del "rey del rock and roll", este derivado de un ataque cardiaco y aunque recibió los cuidados necesarios, la cantante y actriz, no pudo superar el choque y terminó sin vida este jueves.

Fue su propia hija, quién dio a conocer la sensible noticia, a través de un comunicado, que fue difundido por la revista People, en donde se señaló que Lisa fue una mujer apasionada y muy amorosa.

"Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa madre Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios", se lee en el documento.

Trágica muerte

A la edad de 54 años muere por paro cardiaco

Una primera versión publicada por TMZ, señala que tras una llamada de emergencia, elementos de salud, arribaron hasta el domicilio de Presley, ubicado en Calabasas, California, en donde fue atendida con resucitación cardipurmonar.

Pero tras varios minutos, los paramédicos por fin lograron encontrarle el pulso para mantenerla con vida y trasladarla al hospital más cercano, no obstante su cuerpo no pudo resistir el proceso, hasta el momento no se tienen más detalles sobre los servicios funerarios y cuál será el lugar de su descanso.

Lisa Presley: vida y obra

La mujer fue vista este martes

Como te contamos al inicio de la información, Lisa se desempeñó como actriz, cantante y compositora, además de criar a tres hijos, incluyendo a Riley Keough, que ganó notoriedad por sus habilidades de actuación en la serie de antología "The Girlfriend Experience", en 2016.

Recordemos, que el pasado martes, fue la última vez que se le vio en público al lado de su hija, pues a parecer en la gala de los Globos de Oro, para acompañar al actor Austin Butler, quién fue galardonado por el filme “Elvis”, informó La Verdad Noticias.

