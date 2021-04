Muere Les McKeown, líder de Bay City Rollers

Ha trascendido la muerte del cantante británico Les McKeown, un músico exitoso que se hizo popular en los 70's.

Que lideró la banda Bay City Rollers durante su periodo de mayor éxito, en la década de 1970, ha muerto a los 65 años, informó este jueves su familia.

El músico falleció "de forma súbita, en casa" el pasado martes, indicaron en la cuenta de Twitter oficial de McKeown su mujer, Keiko, y su hijo, Jubei, que pidieron "privacidad tras la conmoción por la profunda pérdida".

¿Quién era Les McKeouwn?

Murió a los 65 años de edad

El grupo de Edimburgo alcanzó la fama con temas como I Only Wanna Be With You, Bye Bye Baby y Shang-a-Lang and Give a Little Love, y llegó a vender más de 120 millones de discos.

McKeown abandonó el colegio con 15 años, en 1970, para formar una primera banda a la que llamó Threshold, y se unió en 1973 a Bay City Rollers, con 18.

Se mantuvo en el grupo hasta 1978, cuando el resto de componentes decidieron seguir un estilo new wave, aunque volvió a unirse en ellos en diversas giras en las que recordaron sus éxitos del pasado.

Al recordar los conciertos de la banda en su época dorada, el cantante comentó en una ocasión a la BBC que eran una "locura": "Salíamos (a tocar) y la policía nos hacía parar porque no podían controlar a la masa de gente", describió McKeown.

Este cantante se une a la larga lista de músicos que lamentablemente murió durante los meses de pandemia, y ejemplo de esto el cantante Armando Manzanero, quien falleció a causa del Covid-19.

¿Conocías a Les McKeown?, dinos tu opinión en los comentarios.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.