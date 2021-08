Muere Larry Harlow, icónico cantante de salsa

El pasado viernes 20 de agosto se confirmó el sensible fallecimiento de Larry Harlow, el astro de la salsa que era miembro de la Fania All Star y apodado “El Judío Maravilloso” que en toda su carrera grabó más de 50 discos propios y produjo muchos más; para el día de su muerte tenía 82 años.

Fue el hijo del cantante, Myles Harlow Kahn quien desde sus redes sociales informó sobre lo sucedido con el compositor, arreglista y pianista galardonado por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Se viralizó el emotivo mensaje de Ruben Blades tras la muerte de Harlow, quien era uno de sus amigos más cercanos además de ser uno de sus más grandes colaboradores.

¿De qué murió Larry Harlow?

El cantante murió a los 82 años de edad

De acuerdo con la confirmación de su hijo, el salsero perdió la vida debido a una enfermedad renal que se le complicó y terminó por causarle la muerte.

“Si bien es un consuelo que ya no esté sufriendo o luchando por no poder vivir bajo sus términos, como definitivamente lo hizo durante su vida”.

Myles destacó que su papá siempre fue un hombre de familia “con valores a la antigua”, además de tener mucha pasión para lograr las cosas en la vida y la generosidad con los otros.

Sus compañeros de carrera recordaron que en el 2008 recibió el Premio del Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación por las aportaciones que hizo en el campo de la grabación.

¿Quién fue Larry Harlow?

Tenía una trayectoria muy amplia en la música

Fue integrante de la banda Fania All Star y también asistía a las giras de la orquesta The Latin Legends of Fania.

Es uno de los máximos exponentes del género salsero de los últimos años,dejando un legado musical difícil de opacar pues logró hacer decenas de discos y producir centenares de materiales discográficos.

La muerte de Larry Harlow, la leyenda de al Fania conmocionó al mundo artístico debido a la presencia y al legado que dejó durante más de 40 años de trayectoria.

