Muere Ken Spears, el co creador de Scooby-Doo, a los 82 años

Hoy, el fandom de la animación se está tomando un tiempo para lamentar la pérdida de un gran talento. Un informe de Variety confirma que Ken Spears falleció. El hombre era mejor conocido por crear junto con Joe Ruby a Scooby-Doo. Spears tenía 82 años cuando falleció.

La familia de Spears compartió una declaración a raíz de su muerte. Su hijo, Kevin Spears, dice que su padre falleció por complicaciones derivadas de la demencia con cuerpos de Lewy.

Joe Ruby y Ken Spears eran grandes amigos y trabajaron juntos por años

"Ken siempre será recordado por su ingenio, su narración de historias, su lealtad a la familia y su sólida ética de trabajo", dijo Kevin Spears sobre su padre. “Ken no solo ha dejado una impresión duradera en su familia, sino que ha tocado la vida de muchos como co-creador de Scooby-Doo. Ken ha sido un modelo a seguir para nosotros durante toda su vida y seguirá viviendo en nuestros corazones".

¿Cómo fue la carrera del creador de Scooby-Doo?

Spears comenzó su viaje en marzo de 1938 y creció en Los Ángeles, California. Era amigo íntimo del hijo de William Hanna y fue contratado en Hanna-Barbera Productions en 1959, donde trabajó en la edición de sonido. Fue allí donde Spears conoció a Ruby, y los dos establecieron una asociación escribiendo guiones desde el principio, volviéndose inseparables.

Los dos crearon series icónicas como Scooby-Doo, Dog Wonder, Jabberjaw y Dynomutt. Luego establecieron su propio estudio en 1977 llamado Ruby-Spears Productions. La pareja produjo varias series como Superman, Mister T, Alvin and the Chipmunks, y más. Spears y Ruby continuaron su sociedad hasta la jubilación, décadas después.

Lamentablemente cómo te informamos en La Verdad Noticias, a finales de agosto, Ruby falleció y Spears lo siguió solo meses después. Nuestros pensamientos están con los seres queridos de Spears en este momento. Descanse en Paz.