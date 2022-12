Muere Joseph “Jo” Mersa Marley, nieto de Bob Marley

Joseph “Jo” Mersa Marley, nieto de la leyenda del reggae, Bob Marley, murió este martes a los 31 años en forma repentina, según informó TMZ, “Jo” murió de condiciones relacionadas con el asma.

Las fuentes del medio no ofrecieron mayores detalles sobre el deceso del artista, también dedicado al género del reggae, mientras que otros medios locales reseñaron que Mersa Marley fue encontrado sin vida sobre una motocicleta en Florida.

Joseph, esposo y padre de una niña, era hijo de Stephen Marley, reconocido director y productor de música desde los años 80, era hijo de la leyenda Bob Marley.

El nieto de Bob Marley también era cantante

Nieto de Bob Marley

El joven era conocido por canciones como ‘Burn it Down’, ‘Made It’ y ‘No Way Out’. Desde que se informó su muerte, sus seguidores y compañeros del mundo musical han expresado su pesar por la noticia a través de las redes sociales.

La Ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange, rindió tributo a Joseph y tuiteó: “Me entristece profundamente la noticia de que el artista Joseph Marley, hijo de la estrella del reggae, Stephen Marley y nieto de la superestrella del reggae, Bob Marley ha muerto”.

“Expreso mis más profundas condolencias a Stephen, la madre de Jo, Kerry, los Marley y otros miembros de la familia. Mis más sinceras condolencias a los amigos y asociados de Joseph ya la fraternidad de la música reggae ya los fans de todo el mundo”, añadió.

¿Quién era el nieto de Bob Marley?

Joseph “Jo” Mersa Marley, nació en Kingston, Jamaica, donde pasó sus primeros años y asistió a la escuela preparatoria Saints Peter and Paul, lego se estableció en Florida. Fue al Miami Dade College y estudió ingeniería de audio antes de presentar sus primeros temas en 2014, generando diversas expectativas.

Su abuelo, Bob Marley, fue un pionero en el movimiento reggae y reconocido por canciones como Everything’s Gonna Be Alright, Get Up, Stand Up, Is This Love, I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry y más.

Cabe destacar que al igual que “Jo”, Bob falleció a los 36 años tras padecer cáncer de piel en 1981. A pesar de su muerte a corta edad, el músico jamaiquino tuvo 11 hijos con 7 mujeres diferentes. El padre de Jo Mersa, Stephen Marley, también tuvo una hija, Mystic Marley, que se dedica a la música.

