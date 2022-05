Muere José Luis Losa, finalista de la cuarta temporada de Masterchef España

El concursante de reality se ganó el corazón del público/Foto: Fórmula TV

José Luis Losa, finalista de la cuarta temporada de MasterChef España y ganador de Supervivientes en 2017 murió a los 47 años de edad. Fue el conductor Jorge Javier Vázquez, quien confirmó la triste noticia en su programa Sábado Deluxe.

El director del Periódico Digital de Albacete, Javier Romero, se contacto en directo en Sábado Deluxe para confirmar la noticia e informar de que el cuerpo sin vida de José Luis Losa fue encontrado durante el sábado 7 de mayo por la tarde en su casa de Munera, una localidad de Albacete, donde era uno de los vecinos más queridos.

Romero no ha querido dar detalles sobre la causa del fallecimiento del participante de MasterChef España por respeto a su familia. Sin embargo, se sabe que José Luis Losa dejó dos hijos mayores de edad.

José Luis Losa de MasterChef España había perdido a su esposa

Hace unas semanas José Luis Losa se sentó en el Deluxe para hablar de la muerte de su esposa, Inma, fallecida de un infarto repentino, a la que estaba muy unido. En la entrevista José Luis de MasterChef relató lo muchísimo que la extrañaba y lo duro que se le hacía regresar a casa cada día sin que estuviera ella.

"Aunque tenía diabetes, fue inesperado, porque ella llevaba una vida muy sana”, relató.

“Estuvo un día en la UCI y, pese a que estamos con el Covid-19-19, me dejaron estar con ella. La vida es muy dura, cuando llego a casa me hundo entero. Estoy haciendo una obra que tenía ganas de hacer para asegurarnos la jubilación y me centro en ello porque así se me va la cabeza", narró el ganador del reality Supervivientes.

¿Cómo alcanzó la fama José Luis Losa?

Losa ganó el programa Supervivientes en 2017/Foto: The Objective

José Luis Losa era un pintor que en el año 2016 decidió dar un cambio radical a su vida y entró en la cuarta temporada de MasterChef España tras superar el duro casting del programa, Rápidamente se ganó a los espectadores y también a los jueces, tanto es así que llegó a ser tercer finalista de aquella edición.

Un año después, el ex concursante de MasterChef entró a formar parte del equipo de Supervivientes 2017 donde demostró no sólo que era un buen cocinero sino también un gran superviviente y gracias al voto del público logró ganar los 200.000 euros del premio.

