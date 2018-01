Muere Jim Rodford el bajista de The Zombies y The Kinks

El famoso músico murió a la edad de 76 años.

Jim Rodford, miembro fundador de Argent y bajista de The Kinks y The Zombies, murió el día de hoy a la edad de 76 años.

"Con profunda tristeza esta mañana me he enterado de que mi querido primo y amigo de por vida, Jim Rodford, murió esta mañana después de caerse por unas escaleras. Aún no se conocen más detalles sobre la causa exacta de la muerte", escribió el músico Rod Argent en la página oficial del grupo The Zombies en Facebook.

Argent agregó que Rodford era un guitarrista talentoso que dedicó a la música toda su vida.

"Le vamos a echar de menos increíblemente. Descansa en paz y que Dios te bendiga querido amigo", concluyó el músico británico.

La estrella fallecida fue el bajista de la banda británica de rock The Kinks, desde 1978 hasta que se disolvió en 1996.

En el 2004, Rodford se unió a The Zombies, un grupo musical con quien estuvo estrechamente asociado desde principios de la década de 1960, y permaneció como su bajista hasta el día de su muerte.

También tocaba en las bandas The Swinging Blue Jeans y The Kast Off Kinks.