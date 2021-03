Muere Jessica Walter, estrella de “Arrested Development” a los 80 años de edad

El mundo perdió una leyenda de la televisión esta semana, ya que la premiada actriz Jessica Walter falleció a la edad de 80 años. Walter, cuya carrera abarcó cinco décadas.

La actriz murió, según información recabada por La Verdad Noticias, mientras dormía en su casa de Nueva York el miércoles 24 de marzo.

Aunque asumió numerosos papeles a lo largo de los años, Walter es más conocida por muchos por su divertido papel como la matriarca de Bluth, Lucille, en la amada comedia Arrested Development .

Walter interpretó a Lucille en las tres temporadas de la carrera original de Arrested Development y regresó con el resto del elenco para las dos entregas adicionales que se lanzaron en la plataforma de streaming Netflix.

También ha prestado la voz de la madre de Sterling Archer , Malory, en la larga serie animada Archer.

Jessica Walters falleció mientras dormia

Jessica Walter ganó un Emmy antes de su muerte

Muchos fanáticos de la televisión moderna conocen a Walter casi exclusivamente por su trabajo en Arrested Development y Archer , especialmente desde que ganó una nominación al Emmy por su interpretación de Lucille. Sin embargo, muchos consideran que estos roles son una especie de vuelta de victoria, ya que Walter ya se había establecido como una potencia mucho antes de tomar la copa de martini de Lucille.

Walter realizó una actuación memorable y aclamada en el debut como director de Clint Eastwood, Play Misty for Me , un papel del que muchos todavía hablan años después. También apareció en The Flamingo Kid , The Love Boat , Trapper John, MD , Dinosaurs , Coach y 90210 . El último papel de Walter en pantalla se produjo en un episodio de American Housewife a principios de este año.

"Con gran pesar confirmo el fallecimiento de mi amada madre Jessica", dijo la hija de Walter, Brooke Bowman, en un comunicado.

"Una actriz en activo durante más de seis décadas, su mayor placer fue llevar alegría a los demás a través de su narración tanto en la pantalla como fuera de ella. Si bien su legado vivirá a través de su trabajo, muchos también la recordarán por su ingenio, clase y alegría de vivir en general ".

El actor ganador de un Emmy Tony Hale, quien pasó años como socio de escena de Walter e hijo de televisión, se dirigió a Twitter para compartir un mensaje sobre su difunto coprotagonista.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.