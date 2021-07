Muere Jeff LaBar guitarrista de Cinderrella a los 58 años

Una de las bandas más populares de los 80 fue Cinderella, la cual tenía como guitarrista a Jeff LaBar, quien lamentablemente falleció a los 58 años de edad.

No se encontró ninguna causa disponible de inmediato, pero su hijo confirmó la muerte en una publicación de Instagram.

La primera esposa de LaBar, Gaile LaBar-Bernhardt, le dijo a TMZ que fue encontrado muerto el miércoles dentro de su apartamento de Nashville.

¿Quién era Jeff LaBar?

El guitarrista mantuvo una larga trayectoria con la banda, aunque fue el segundo guitarrista principal, ya que se unió en 1986, cuando grabaron Night Songs.

En 1988 grabó Long Cold Winter, ubicándose en el top 10 de las listas de los álbumes más vendidos.

LaBar lanzó un álbum en solitario, "One for the Road", en un sello especializado en hard rock en 2014.

Incluso después de que el grupo dejó de grabar a mediados de los 90, continuó girando intermitentemente hasta 2015.

El músico tenía adicciones

En una entrevista sorprendentemente sincera de 2016, LaBar admitió su participación en la disputa aparentemente irreparable, hablando con "Another FN Podcast With Izzy Presley''. Sobre sus luchas con la adicción y la incapacidad en ese momento para lograr la sobriedad.

“Tengo un historial de consumo de alcohol y cocaína ... En los años 80, era el abuso de la cocaína. En los 90, era heroína. Pasé por cada fase de cliché por la que podía pasar una estrella de rock”.

El también cantante incluso fue arrestado, aunque su arresto a diferencia de estrellas como Yosstop quien fue detenida por presunta pornografia infantil, el arresto del músico no fue para nada sonado por los medios.

“Simplemente no fue muy publicitado. Me arrestaron, pasé por rehabilitación, hice todas las cosas que hizo Motley Crue. Simplemente no lo publicité. Yo era Motley Crüe y Guns N 'Roses, todo envuelto en uno”

