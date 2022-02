Muere Isabel Torres, la actriz quien dio vida al "La Veneno" en su bioserie

La familia de Isabel Torres anunció por medio de un comunicado en sus redes sociales, el fallecimiento de la actriz, agradeciendo al público por todo el afecto y preocupación que tuvieron hacia la actriz.

Isabel anunció en 2021 una recaída del cáncer de pulmón con metástasis que padecía.

En La Verdad Noticias te compartimos que en noviembre la actriz se había despedido de sus fans, luego que el cáncer avanzaba y los médicos le dieran un par de meses.

Fallece Isabel Torres, protagonista en la bioserie de "La Veneno"

Le habían diagnosticado en 2018 cáncer de pulmón y no lo había revelado hasta marzo de 2020.

La actriz y presentadora Isabel Torres ha fallecido este viernes 11 de febrero a los 52 años de edad a causa del cáncer de pulmón del que estaba tratándose desde hace varios años. Ha sido su familia la que ha dado la noticia a través de las redes sociales:

“Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada”.

La protagonista de ‘Veneno’ anunció hace un año que había sufrido una recaída del cáncer de pulmón que le habían diagnosticado en 2018 y que no había revelado hasta marzo de 2020.

Aseguró que, a pesar de que había células cancerígenas que habían desaparecido gracias al tratamiento al que se había sometido, otras nuevas habían aparecido agravando seriamente su situación.

Consciente de su estado de salud, Isabel se despidió a través de Instagram el pasado mes de noviembre. ”Este es el último vídeo que voy a hacer porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero, y si no, qué vamos a hacer. La vida es así de caprichosa”, expresó. “La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Nos vemos pronto si Dios quiere, y si no, nos vemos en el cielo”, concluyó.

Isabel Torres: Una mujer pionera

Promovió durante décadas la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ

Isabel Torres se convirtió en 1996 en la primera mujer trans en conseguir que adecuaran su identificación oficial de acuerdo a su identidad sexual.

Lo hizo en Las Palmas de Gran Canaria, en su tierra, desde donde ha promovido durante décadas la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ y donde participó en el Carnaval para convertirse también en la primera transexual candidata a Reina. Allí, además, iba a ser nombrada Hija Predilecta el próximo mes de junio.

A lo largo de su vida participó en numerosos programas de televisión, como ‘Dónde estás corazón’, ‘El programa de Ana Rosa’ o ‘Channel Nº 4′.

Además, presentó ‘Nos vamos pa’ la playa’ en Antena 3 Canarias en 2010, si bien su papel con más reconocimiento llegaría de la mano de ‘Veneno’, la serie de Atresmedia creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo sobre la figura de Cristina Ortiz "La Veneno".

Su trabajo fue alabado por la audiencia y también por la crítica, como refleja el Premio Ondas que recibió en 2020 en la categoría de Mejor intérprete femenina en ficción nacional el cual tuvo que recibir en el programa Sábado Deluxe, ya que por cuestiones de salud, no se pudo presentar a los premios.

No olvides seguirnos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.