Muere Ian Mitchell, la estrella de Bay City Rollers, a los 62 años

La estrella de Bay City Rollers, Ian Mitchell, murió a los 62 años. El fallecimiento del músico, que tocaba el bajo con las sensaciones del pop escocés, se dio a conocer en una publicación en la página oficial de Facebook de la banda, que lamentó la triste noticia.

Un comunicado publicado en línea decía: "Estamos profundamente entristecidos por la noticia de la muerte de Ian Mitchell”.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa Wendy, su familia y amigos. Descansa en paz, Ian”.

El ex guitarrista de la banda, Stuart Wood, agregó un tributo en el sitio, escribiendo: "Muy triste, triste noticia sobre Ian Mitchell”.

The Bay City Rollers en 1978 en Los Ángeles. Derek Longmuir, Leslie Mckeown, Ian Mitchell, Eric Faulkner y Stuart 'Woody' Wood

"Nos gustaría enviar nuestro amor y condolencias a (su esposa) Wendy, a toda la familia y amigos de Ian”

Tras su muerte la estrella fue recordada con gran cariño por las personas que lo acompañaron en vida: "Estás en nuestros corazones. Tengo muchos buenos recuerdos de Ian, no solo en los días de BCR sino también cuando tocamos juntos en los 80 con The Passengers ...

"¡Grandes chicos y grandes días! Te extrañaremos mucho, Ian..." finalizó el ex guitarrista de la banda, Stuart Wood.

Fanáticos se despidieron de Ian Mitchell tras su muerte

Los fanáticos acudieron en masa para dejar mensajes de condolencia en la página, con un escrito: "Siento mucho tu pérdida. Los Bay City Rollers fueron una parte tan importante de mi infancia".

Otro agregó: "Lamento mucho escuchar el fallecimiento de Ian. He amado a esta banda desde que tenía solo 4 años, y recuerdo lo emocionado que estaba de verlos en la televisión y de bailar con su música".

Un tercero escribió: "Mi primer pensamiento fue no, esto no puede ser cierto. La familia, los amigos y los fans están desconsolados en todo el mundo.

Ian Mitchell tuvo un impacto duradero con los Bay City Rollers, habiendo grabado el famoso cover 'I Only Want to be With You

"Nuestro corazón está contigo Wendy. Nuestro mundo de los rodillos está sacudido hasta la médula”.

Ian Mitchell y su vida por la música

Ian Mitchell, originario de Irlanda del Norte, tenía solo 17 años cuando fue reclutado para reemplazar al bajista Alan Longmuir. Sin embargo, pasó solo siete meses con la banda antes de irse.

Durante su tiempo con la banda, ayudó a grabar su álbum Dedication y logró un éxito con una versión de I only Want to be With You de Dusty Springfield. Dejó el grupo a finales de 1976 y fue reemplazado por Pat McGlynn.

Después de irse, culpó a las luchas internas en la banda con su decisión de irse, diciendo con franqueza: "Tenía que salir antes de meter la cabeza en el horno de gas".

Luego pasó a formar la banda Rosetta Stone, pero la abandonó en 1979. El grupo continuó sin él antes de separarse en 1984.

Lanzó la Ian Mitchell Band en mayo de 1979. En años posteriores, continuó trabajando en proyectos como solista y participó en reuniones de los Bay City Rollers y Rosetta Stone.