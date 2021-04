Muere Helen McCrory, actriz de “Harry Potter”, a los 52 años de edad

Mediante un comunicado en redes sociales emitido por su esposo, el actor Damian Lewis, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Helen McCrory, actriz conocida por su papel en la famosa saga de “Harry Potter”.

De acuerdo a este mismo informe, la actriz de 52 años de edad murió tras perder la batalla contra el cáncer, estando acompañada por su familia y seres queridos durante los últimos días de su vida.

Cabe mencionar que Helen McCrory también logró conquistar al público a través de su papel de la Tía Polly en la famosa serie británica Peaky Blinders, donde compartió créditos con grandes artistas de talla mundial como Cillian Murphy, Paul Anderson y Tom Hardy, entre otros.

Sin embargo, uno de sus personajes más emblemáticos en la industria cinematográfica fue el de Narcisa Malfoy (madre de Draco) en la famosa saga de Harry Potter. Un papel que la llevó a ser admirada a nivel internacional.

Asimismo, Helen McCrory logró brillar en otras producciones para el cine y la televisión como: Loving Vincent, Skyfall, Hugo, Doctor Who, Life, Becoming Jane, The Queen, Casanoca, Entrevista con el vampiro y La tabla de Flandes, entre otras.

“Murió como vivió. Sin miedo. Dios, la amamos y sabemos qué afortunados somos de haberla tenido en nuestras vidas”

Fueron parte de las declaraciones de Damian Lewis, actor con el que McCrory sostuvo un matrimonio de casi quince años, y con el que procreó dos hijos: Manon de 14 años y Gulliver de 13 años de edad.

Cabe mencionar que hasta el momento es la única información que se tiene acerca de la muerte de la actriz de Harry Potter, por lo que en La Verdad Noticias estaremos al pendiente sobre cualquier otro dato que pudiera surgir respecto a este lamentable incidente.

