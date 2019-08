Muere Gordon Bressack creador de los Animatics

Cómo olvidar las caricaturas de nuestra infancia, por ejemplo, a los Animaniacs, quienes nos enseñaron tantas cosas, entre ellas todos los países del mundo, y Los pitufos que nos divertían tarde a tarde con sus ocurrencias. Pues estas dos series animadas estuvieron bajo la tutela del guionista Gordon Bressack, quien lamentablemente falleció este viernes 30 de agosto por la noche.

El deceso del escritor ocurrió en Los Ángeles California, en Estados Unidos, y fue anunciado por el hijo de Gordon Bressack, James Cullen Bressack, que publicó un emotivo mensaje para decirle adiós a su padre a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Las palabras no pueden comenzar a describir cómo me siento ahora. Eras mi mentor, mi compañero de escritura, mi héroe, mi mejor amigo, pero sobre todo eras mi papá. Te extrañaré más de lo que nunca sabrás, Sabía que llegaría este día, pero de alguna manera siempre pensé que superarías las probabilidades y vivirías para siempre, porque eso es lo que hiciste, superaste las probabilidades. Gracias por todo lo que me enseñaste. Gracias por ser un narrador e inculcarme un amor por las historias”, publicó.

En el mensaje el hijo del afamado pianista No solo le dijo lo mucho que lo va a extrañar si nunca lo reconoció por todas sus historias y por haber hecho que la infancia de muchos sea divertida

Y es que el hijo de Gordon Bressack, James Cullen Bressack también se dedicó al guionismo de hechos tuvo la oportunidad de trabajar junto a su padre.

“Siempre estaré agradecido por poder escribir con el mejor escritor que he conocido, tú, y apreciaré esa película por el resto de mi vida. Irónicamente, los dos estábamos escribiendo esa historia sobre este momento hoy y, sin embargo, nunca realmente contamos el otro. Te amo papá, hasta la luna y de regreso. Siempre te extrañaré. DEP”

Otra de las grandes series que hizo Gordon Bressack fue la serie Pinky y cerebro por lo que a él le debemos “hacer lo mismo de todos los días Pinky, tratar de conquistar al mundo”

