Gina Lollobrigida y la batalla contra su hijo por el control de su fortuna

No mucho después de la muerte de la cantante Lisa Marie Presley, el mundo del entretenimiento se ha enfrentado a otra importante perdida por el fallecimiento de la famosa actriz Gina Lollobrigida.

La última etapa en la vida de la actriz italiana no fue completamente de color rosa debido a una batalla legal con su propia familia, la cual le impidió disfrutar su fortuna durante sus últimos años.

Durante 1949 la actriz se casó con el médico esloveno Milko Skific, con el que tuvo un único hijo, Milko Skofic Jr. Fueron precisamente su hijo y su nieto Dimitri quienes dificultaron la vida de la actriz durante muchos años.

"No tengo intención de reconectarme con mi hijo y mi nieto. Lo he intentado varias veces y siempre me engañan. Sufrí mucho por esto y mi salud se resintió”, aseguró la actriz en una ocasión.

Durante varios años el hijo de Gina Lollobrigida intentó sin éxito pleno que la leyenda del cine perdiera el control sobre la fortuna que generó gracias a sus años en trabajando en la gran pantalla, pero fue hasta el año 2019 que, junto a su hijo y nieto de la actriz, logró que las autoridades italianas asignaran un tutor para administrar el patrimonio de la celebridad.

El argumento que presentaron los familiares de Lollobrigida durante su denuncia señalaba que la actriz estaba siendo embaucada por su asistente, Andrea Piazzolla, un joven de 32 años, quien supuestamente le hacía malgastar su dinero.

A finales de 2019 la justicia italiana le asignó un tutor para que administrara su fortuna, una iniciativa de su hijo y su nieto, que denunciaron al joven asistente de la actriz, Andrea Piazzolla, de 32 años, por tratar de embaucarla y malgastar su dinero. Al año siguiente, un juez autorizó a su gestor para poner bajo custodia en un almacén todo tipo de bienes y objetos de valor pertenecientes a la actriz, entre los que se encontraban joyas, premios y obras de arte. Una decisión que se tomó para "proteger el patrimonio de Lollobrigida". No era la primera vez que su hijo intentaba que la intérprete perdiera el control sobre su patrimonio, pero en 2014 el juez le dio la razón a ella.

Indignada por la situación, la musa del cine italiano presentó una apelación en contra de la decisión; sin embargo, fue rechazada bajo el respaldo de un informe médico-lagal en que se expone que Lollobrigida se encontraba "aparentemente muy lúcida", a excepción de los temas referidos a sus cuentas y bienes en los que supuestamente estaba “totalmente confusa.”

La famosa actriz del El jorobado de Notre-Dame vivió entre drama los últimos 15 años de vida, muy alejado de la maravillosa vida que tenía la italiana.

“Déjenme morir en paz. La vida es mía y quiero poder decidir lo que quiero”, declaró la actriz entre lágrimas al ser entrevistada.

Hacia el final de su vida, Gina Lollobrigida formó una cercana amistad con Andrea Piazzola, que termino por hacer que el asistente se mudara a casa de la luminaria en compañía de su esposa e hija, lo que no agradó a la familia la italiana.

“Andrea fue una bendición para mí. Es como mi hijo. Me siento tan cansada. No he hecho nada malo, pero (mi familia) está furiosa conmigo y no me deja en paz”, confesó la italiana en una de sus últimas entrevistas.