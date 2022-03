Muere Gabriel Soto tras ataque a balazos en Tijuana

Este lunes 21 de marzo se confirmó la muerte de Gabriel Soto, mejor conocido como el Tesoro de Sinaloa, quien previamente sobrevivió a tres atentados del narcotráfico. El cantante fue víctima de un ataque a balazos en el que habría recibido varios impactos mientras se encontraba en la frontera entre México y Estados Unidos.

Muchos de sus seguidores señalan que él mismo predijo su muerte, pues recientemente lanzó un corrido titulado “118 balazos”, el cual detalla incluso la ciudad en donde sucederá la tragedia.

“Ya me he salvado tres veces de una muerte segurita, con puro ‘cuerno de chivo’ me tiraron de cerquita. 118 balazos ni Diosito me los quita”.