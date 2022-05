Muere Fred Ward a los 79 años de edad

Fred Ward, el antiguo leñador conocido por interpretar a hombres de acción serios en películas como Remo Williams: The Adventure Begins, Tremors y The Right Stuff, ha muerto. Tenía 79 años.

Ward murió el domingo, anunció su publicista Ron Hofmann. No se reveló la causa o el lugar de la muerte según los deseos de la familia.

“Ward ha interpretado a muchos héroes, cada uno con una sutileza que los apartó de las figuras recortadas de cartón que podrían haber sido”, escribió Julia Cameron, del Chicago Tribune, en un perfil del actor de 1985.

“En muchos sentidos, su trabajo, como el de Robert Duvall, puede verse como una meditación sobre las nociones estadounidenses de masculinidad”.

Ward también interpretó al autor expatriado y bebedor Henry Miller, quien tiene un ménage a trois en París en 1931 y otra escritora (Maria de Medeiros), en Henry & June (1990) de Philip Kaufman, la primera Película NC-17 para proyectar en cines.

Para Robert Altman, Ward fue el jefe de seguridad del estudio en The Player (1992) y compartió los premios Golden Globe y el Festival de Cine de Venecia por su actuación en Short Cuts (1993).

Su mejor oportunidad para alcanzar el estrellato llegó cuando fue elegido como el personaje principal en Remo Williams: The Adventure Begins (1985).

El lanzamiento de Orion Pictures, basado en las populares novelas The Destroyer, fue diseñado para iniciar una franquicia centrada en una versión estadounidense de James Bond.

Ward's Remo era un policía de Nueva York a quien un maestro coreano (Joel Gray) le enseña habilidades en artes marciales mientras se convierte en un asesino para una agencia secreta del gobierno.

Sin embargo, Ward tuvo dos oportunidades de interpretar a Earl Bass, el resistente manitas de Nevada que lucha contra los reptantes espeluznantes, primero en Temblores (1990) y luego en una secuela directa a video de 1996.

Y como el astronauta Virgil "Gus" Grissom en Kaufman's The Right Stuff (1983), Ward fue "terrestre y sin pretensiones en lo que quizás sea el papel más exigente de la película", escribió THR en su reseña.

Frederick Joseph Ward nació en San Diego el 30 de diciembre de 1942. Se mudó mucho cuando era joven, y su padre a menudo estaba en desacuerdo con la ley.

“Mi padre pasó mucho tiempo”, le dijo a la prensa.

“Estaba en la cárcel cuando nací, salió brevemente para celebrar el nacimiento y luego regresó. Era el tipo de hombre que se metía en problemas. El alcohol era el verdadero problema, debajo de todo lo demás".

“Cuando tenía 3 años, mi madre dejó a mi padre. Me dejó con su madre en Texas mientras ella se iba a Nueva Orleans para prepararnos una vida. Después de un tiempo, ella envió por mí.

Ella nos apoyó trabajando en bares. En cinco años, vivimos en cinco lugares diferentes. Luego se casó con mi padrastro, que estaba con el feriante. Tal vez de ahí viene mi inquietud. Lo heredé.

Ward pasó tres años en la Fuerza Aérea de los EE. UU. como técnico de radar aerotransportado en Goose Bay, Labrador, Canadá. Después del servicio, se aventuró a Nueva York y estudió actuación en el estudio de Herbert Berghof durante seis meses en 1964.

Ward, de 5 pies 9 pulgadas, luego hizo algo de boxeo amateur, fue leñador y maderero en Alaska y consiguió papeles en las primeras obras escritas por su futuro coprotagonista de Right Stuff, Sam Shepard, en San Francisco.

