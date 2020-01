Muere Elizabeth Wurtzel, autora de la exitosa novela autobiográfica “Nación Prozac”

A 27 años de la publicación de su novela autobiográfica “Nación Prozac”, muere la escritora y periodista estadounidense Elizabeth Wurtzel a causa del cáncer de mama, según la información de diversos medios de la ciudad de Nueva York.

Se menciona que Wurtzel fue diagnosticada con cáncer de mama desde el año 2015, una difícil experiencia que compartió incluso a través del periódico “The New York Times”. Y una batalla contra esta enfermedad que la llevó a realizarse una doble mastectomía, sin embargo, fue una metástasis en el cerebro que ocasionó el fallecimiento de la escritora.

Recordemos que Elizabeth alcanzó la fama en 1994 a través de su novela “Nación Prozac” la cual a grandes rasgos hablaba sobre la depresión y el medicamento Prozac, que le fue recetado para combatir este padecimiento tan frecuente en la actualidad.

FALLECE ELIZABETH WURTZEL AUTORA DE “NACIÓN PROZAC”

Esta novela calificada como autobiográfica, gira en torno a los días de estudiante en Harvard de Elizabeth; donde fue una fiel consumidora de drogas y otras adicciones que la llevaron a tener una vida sin límites, aventuras sexuales y problemas desde su infancia.

A pesar de que algunos críticos señalaron a Wurtzel de narcisista y obsesionada consigo misma; la verdad es que esta obra se convirtió en todo un éxito posicionando a Elizabeth como una de las escritoras más influyentes durante esa época.

EL CÁNCER FUE LA CAUSA DE SU MUERTE

A pesar de continuar con su carrera como escritora, Elizabeth no logró obtener el mismo éxito que “Nación Prozac” nunca más. Entre otras de sus obras podemos encontrar “Bitch: In Praise of Difficult Women”, “More, Now. Again: A Memoir of Addiction” y “Top Secret of Life: Commonsense Advice for Uncommon Women”.

Tristemente después de cinco años de lucha contra el cáncer Elizabeth Wurtzel fallece a sus 52 años a causa de una metástasis sin cura en el cerebro.

