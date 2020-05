Muere “El Vaquero Rockanrolero” Charlie Monttana

Charlie Monttana, mejor conocido como “El vaquero Rockanrolero” o “El novio de México", falleció a los 58 años de edad, y a pesar de que durante muchos años sufrió diabetes, el intérprete murió a causa de un infarto.

Este famoso no tuvo una muy grande trayectoria artística, pues fue considerado “One hit only” es decir, cantantes de pocos hits populares, pues tuvo grandes éxitos como “Tu mamá no me quiere”, “tocando el cielo, entre otros que sonaron en las fiestas.

El cantante tuvo más de 20 discos grabados en su carrera, sin embargo, en cuestión de salud estuvo muy complicado, ya que tenía Diabetes, y fue hasta este 28 de Mayo cuando acudió al doctor por un malestar, fue ahí cuando tuvo un infarto fulminante.

A través de su cuenta de Facebook su esposa confirmó el deceso del intérprete a los 58 años de edad,en donde los fans del cantante expresaron sus condolencias a la familia, y recordaron los grandes éxitos del famoso.

“Hoy su luz se apaga, pero brillará infinitamente en mi corazón y estoy segura que en el de cada de uno de ustedes también”, publicó.

El legado de Charlie Monttana

El cantante realizó colaboraciones con artistas como Alex Lora y el Tri, El Haragan y Compañía, entre otros. además tuvo la oportunidad de presentarse en el Vive Latino.

Sin duda una de las piezas que más lo representaban era precisamente la llamada “Vaquero Rockanrolero”, en donde se ganó ese apodo.

"Las estrellas son infinitas y por donde pasan dejan su camino con huella imborrable”, publicó su esposa.

Te puede interesar: Larry Kramer, famoso escritor y activista contra el SIDA fallece a los 84 años

Además, para quienes no conozcan la música de este intérprete, existe un documental en el que se cuenta su historia, titulado “Soy Yo”, en donde se ve cómo se convirtió en una leyenda de Neza estado de méxico, haciendo que el Rock Urbano se vuelva más visible, además que su honestidad a la hora de pisar el escenario inspiró a sus seguidores.