Muere David Crosby, fundador de The Byrds, a sus 81 año

El rock and roll está de luto, este jueves 19 de enero se dio a conocer que David Crosby, fundador de la banda The Byrds, murió a los 81 años de edad.

“Es con gran tristeza después de una larga enfermedad que nuestro amado David (Croz) Crosby falleció”, anunció la familia del músico en un comunicado que se publicó en Variety.

"Estaba amorosamente rodeado por su esposa y alma gemela Jan y su hijo Django. Aunque ya no está aquí con nosotros, su humanidad y alma bondadosa seguirán guiándonos e inspirándonos. Su legado seguirá vivo a través de su música legendaria", continuó el comunicado.

El mensaje de David Crosby

David Crosby

"Paz, amor y armonía para todos los que conocieron a David y aquellos a quienes tocó. Lo extrañaremos mucho. En este momento, respetuosamente y amablemente pedimos privacidad mientras nos afligimos y tratamos de lidiar con nuestra profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones", concluyó el documento.

Hasta el momento no se ha dado a conocer detalles de la muerte de David Crosby, pero los fans lamentaron la muerte del artista a través de las redes sociales.

¿Quién era David Crosby?

David Crosby, quien nació en Los Ángeles, se unió a los Byrds en 1964, logrando su primer éxito con "Mr. Tambourine Man" de Bob Dylan.

Crosby, Stills & Nash, más tarde conocido como Crosby, Stills, Nash & Young cuando se les unió el músico Neil Young, se fundaron al año siguiente y lanzaron una serie de éxitos con "Marrakesh Express", "Just a Song Before I Go" ". Woodstock" y otros.

Cabe destacar que Crosby fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll dos veces: una en 1991 con los Byrds y otra vez seis años después con Crosby, Stills & Nash.

