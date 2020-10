Muere Conchata Ferrell “Berta” en Two And a Half Men

Este martes 13 de octubre se dio a conocer la muerte de la actriz Conchata Ferrell, quien interpretó al personaje de “Berta” en la serie “Two And Half Men” o “Dos hombres y medio” como se le conoció en español.

La famosa falleció a los 77 años de edad, después de tener complicaciones a causa de un paro cardiaco que tuvo hace cuatro meses, y del que salió victoriosa en el momento, sin embargo, las secuelas la llevaron a su deceso.

Según lo reportado por varios medios, la actriz falleció cerca de sus familiares, en el hospital Sherman Oaks del pueblo homónimo en California, y se encontraba pacíficamente, y cerca de sus personas más importantes.

Conchata Ferrell y su carrera en hollywood

Esta actriz no solamente era famosa por su papel en la serie junto a Charlie Sheen, Jon Cryer y Angus T. Jones, sino que también tuvo una gran repercusión en decenas de películas para la pantalla grande.

Entre algunas de las películas en las que participó se encuentra la exitosa “El hombre manos de tijeras”, “Mr. Deeds”, y “Mystic Pizza”.

También estuvo en éxitos como Krampus, Hot I Baltimore y La Cigüeña no espera, sin embargo, no fue hasta el 2003 que encontró su lugar en las series con la exitosa “Two And Half Men”, con su papel de la sirvienta Berta, que más que una sirvienta se convirtió en parte de la familia.

Aunque estuvo activa desde 1974 en la industria de la actuación, la actriz originaria de Virginia en Estados Unidos, se ganó el corazón de las nuevas generaciones con su participación en “Dos hombres y medio”.

Su amigos en el mundo del espectáculo, y sus fans ya se han manifestado a través de las redes sociales, en donde expresaron sus condolencias y se despidieron de la famosa, que dejó un gran legado en la industria. ¿Conocías el trabajo de Conchatta Ferrell?, platicanos tus respuestas en los comentarios.