Muere Charlbi Dean, bella actriz de 32 años de edad

Charlbi Dean fue una actriz protagonista de Triangle of Sadness, que fue reportada como muerta a la edad de 32 años el pasado 29 de agosto de 2022, de acuerdo con reportes de Deadline, ahí mismo se menciona que la muerte de Charlbi Dean se debió a una “enfermedad súbita y repentina”, aunque no se aclara qué tipo de padecimiento sufrió la actriz.

Hay que destacar que tampoco se menciona si la enfermedad que atacó a Charlbi Dean está relacionada con el accidente de tránsito que sufrió en 2008 y que le dejó varias cicatrices permanentes en el cuerpo.

Si recordamos, Charlbi Dean nació en 1990 en Sudáfrica, dedicándose al mundo del modelaje desde que era una niña, apareciendo en comerciales y catálogos a la edad de 6 años.

La trayectoria de Charlbi Dean

Charlbi Dean era actriz y modelo

Se destaca que al cumplir 12 años, Charlbi Dean firmó con la agencia Alfa Model Management, lo cual la llevó a viajar por todo el mundo, siendo parte de las pasarelas más importantes.

Tras el mencionado accidente en automóvil, Charlbi Dean decidió alejarse del mundo de las modelos, para hacer su debut en cine en 2010 en la película Spud.

Charlbi Dean inició su incursión en el cine

Sin duda alguna, la noticia sobre la muerte de Charlbi Dean impactó al mundo del espectáculo, pues apenas se estaba explotando su potencial en el cine, pues aunque llevaba más de 10 años en la actuación, su nombre comenzaba a destacar apenas gracias a la mencionada Triangle of Sadness, que fue galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2022.

Antes de dicha película, el papel más recordado de Charlbi Dean fue en la serie de televisión Black Lightning, basada en el personaje homónimo de DC Comics, que tuviera cuatro temporadas en CW. Fue precisamente con esta participación que Charlbi Dean comenzó a ser ubicada por el público y gente relacionada al mundo del cine de mayor categoría.

Cabe mencionar que Charlbi Dean no dejó proyectos pendientes, aunque no se sabe si estaba siendo contemplada para un rol en algún otro filme o serie tras Triangle of Sadness.

