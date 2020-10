Muere Armelia Mcqueen, estrella de Broadway y actriz de Ghost, a los 68 años

Armelia McQueen, la estrella de Broadway que apareció en la película Ghost de 1990 con Whoopi Goldberg, Demi Moore y Patrick Swayze, murió. Tenía 68 años. Su amiga Dorian Hannaway confirmó la noticia con una publicación en Facebook.

"Mi querida amiga Armelia cruzó ayer", escribió Hannaway. "Ella nos deja atesorando su memoria ya que fue una de las mejores amigas que podrías tener".

"Lo único más grande que su hermosa alma fue su extraordinario talento. Nos dio tanta alegría en sus muchos giros en el escenario de Broadway, así como en su papeles de cine y televisión. Ella fue brillante en Ain't Misbehavin y en tantos otros programas” escribió Dorian Hannaway.

“Pero la recordaré como mi amiga cuya deslumbrante sonrisa y loco sentido del humor me dieron tanta alegría. Todos los que tenemos la suerte de llamarla nuestra amiga seremos sostenidos por los muchos recuerdos de la diversión que tuvimos juntos. Mi corazón está triste este día; pero sé que veré a mi amiga en la próxima fiesta. Guárdame un asiento, Queenie. '¡Estoy guardando mi amor para TI!' "

La actriz Armelia Mcqueen participó en la película Ghost

La carrera artistica de la actriz Armelia McQueen

La causa de la muerte de la actriz McQueen se desconoce actualmente. Ella nació en Carolina del Norte pero creció en la ciudad de Nueva York. Formó parte del elenco original Off-Broadway de Ain't Misbehavin 'en 1978.

Hizo su debut en Broadway cuando la producción saltó al Longacre Theatre de Broadway ese mismo año. El programa también fue protagonizado por Charlayne Woodard, André De Shields, Ken Page y Nell Carter, y ganó el premio Tony al Mejor Musical.

Los créditos cinematográficos de McQueen incluyen papeles en la película Sparkle de 1976 y otros antes de interpretar a la hermana de Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg) en Ghost. Los papeles cinematográficos posteriores incluyen papeles en Bulworth de 1998 y Life de 1999.

McQueen tuvo muchos papeles televisivos en su carrera. Actuó como la Reina Roja en la serie de Disney Channel Adventures in Wonderland en la década de 1990. McQueen apareció en Martin, Fresh Prince of Bel-Air, All About the Andersons, That's So Raven, JAG y Brooklyn Nine-Nine. También tuvo un papel invitado recurrente como Shula Whitaker en Hart of Dixie de The CW.

La actriz Armelia Mcqueen dio vida a la Reina Roja en una serie de Disney Channel

Algunos miembros de la comunidad del mundo del espectáculo ya están compartiendo tributos en la memoria de McQueen. El actor Harvey Fierstein tuiteó: "Hemos perdido a Armelia McQueen. Un día triste".

La cantante y actriz Trenyce tuiteó: "La Reina de reinas caminó para que mi elenco y yo pudiéramos correr. Te agradecemos por siempre por compartir tu regalo".